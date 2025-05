Il rapper pugliese Hurreezy pubblica il nuovo singolo “Gesù Cristo”

Il rapper pugliese Hurreezy pubblica venerdì 23 maggio il nuovo singolo “Gesù Cristo” (Giesse Entertainment Group/Scolaro Music Group). Il brano, distribuito con Virgin Music Group, è disponibile in presave.

Un pezzo crudo, diretto, senza filtri. Un manifesto sporco e sincero di una generazione che alterna sacro e profano, lusso immaginato e realtà spietata. Il rapper indossa un “Gesù Cristo” come un'armatura d’oro, tra gala e divani, tra fede e perversione. C’è ironia, rabbia e una consapevolezza disarmante: quella di chi ha “vissuto venti vite” ma continua a cercare una via d’uscita tra beat ruvidi e versi velenosi. Una miscela di struggle, provincia, nichilismo e gloria, incastonata in una poetica borderline che urla "voglio morire ricco" senza chiedere il permesso.

“Gesù Cristo” esce sotto Giesse Entertainment Group, parte integrante di Scolaro Music Group, etichetta indipendente dedicata a far emergere e sviluppare progetti musicali autentici. Un polo creativo dove visione artistica, identità sonora e direzione strategica si incontrano, superando le barriere di genere e celebrando la libertà espressiva.