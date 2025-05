Conversazioni dal Mare inaugura la stagione culturale pugliese

BARI - Si terrà giovedì 22 maggio alle ore 10:30 nella Sala Di Jeso della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro, 33, Bari) la conferenza stampa di presentazione di Conversazioni dal Mare, il festival letterario pugliese che inaugurerà la stagione estiva della cultura in Puglia, con un doppio appuntamento nel porto di Giovinazzo (dal 20 al 22 giugno) e nella splendida visuale di Mattinata (11 e 12 luglio). Pensato come uno spazio di incontro e dialogo, il festival rinnova il suo format anche per l’edizione 2025 dando luogo alle conversazioni con autori, giornalisti, donne e uomini che approfondiranno tematiche di attualità e doneranno al pubblico storie che permettono riflessioni. La letteratura diventa in Conversazioni dal mare uno strumento di confronto, comunità e scoperta.

All’incontro con la stampa interverranno Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Rocco De Franchi, Direttore del Dipartimento Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, Michele Sollecito, Sindaco di Giovinazzo, Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata, Cristina Piscitelli, Assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Paolo Valente, Assessore alla Cultura del Comune di Mattinata e Giulia Murolo, Coordinatrice editoriale di Conversazioni dal Mare. Il programma dettagliato sarà presentato nelle prossime settimane ma la conferenza del 22 maggio offrirà una prima immersione nel progetto culturale che da anni lega il festival al territorio pugliese e al suo pubblico.

«Conversazioni dal Mare nasce dal desiderio di ascoltare e far ascoltare. È un invito alla lentezza, alla profondità e alla vicinanza. Non è solo un festival: è un gesto collettivo, fatto di parole, sguardi e silenzi condivisi. Siamo felici di fare da apripista per l’estate pugliese densa di appuntamenti culturali e lo faremo con tutta l’energia che ogni singola persona coinvolta nel progetto potrà dare» dichiara Giulia Murolo, coordinatrice editoriale. Conversazioni dal Mare si conferma un laboratorio vivo, capace di tessere legami tra luoghi, persone e idee, dando voce a una comunità che continua a crescere.