Quali sono i criteri per la scelta dei casinò online ADM più affidabili e sicuri

sono indubbiamente molto richiesti e iconici. Si va dalla Scopa al Burraco, passando per la Briscola e il Tresette, fino allo Scopone e all’Asso Pigliatutto, tutti fruibili anche in modalità torneo; il gioco del Bingo, che si basa sull’estrazione casuale di numeri o simboli presenti sulle cartelle, disponibile anch’esso in più varianti. Le sale Bingo virtuali dei siti di casinò offrono varianti per tutti i gusti personali.







Casinò Live



La presenza di una sezione dedicata ai giochi live sulla piattaforma è importante. I casino dal vivo offrono un intrattenimento in diretta con croupier in carne e ossa. Le partite sono trasmesse in streaming in tempo reale, le interazioni sono garantite dalle moderne tecnologie che mantengono autentica e realistica l’esperienza di gioco.



RTP elevati



Il Return to Player (RTP) è la percentuale di pagamento che caratterizza ogni gioco nei casinò online. Più alta è la percentuale, maggiori saranno le probabilità di vincita. Di solito, i casinò sicuri offrono intrattenimenti con un RTP pari o superiore al 95%, assicurando agli utenti un ritorno economico e un ambiente di gioco sicuro.



Software di gioco



Le migliori piattaforme che erogano giochi a distanza utilizzano software di gioco forniti da noti produttori come Playtech: i software di provider autorevoli garantiscono un’elevata qualità dell’esperienza di gioco, sia in termini grafici, sia sul fronte dell’innovazione dell’offerta.

In Italia, le piattaforme dei casinò online sono una realtà diffusa e molto apprezzata per il gioco d’azzardo legale. Nel panorama dei siti che ospitano un casinò virtuale, ve ne sono alcuni che, più di altri, offrono un’esperienza di gioco superiore, non solo in termini di tecnologie e di completezza dell’offerta, ma soprattutto sul fronte sicurezza e affidabilità, due aspetti strettamente legati alla licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, ex AAMS.Per giocare in sicurezza non si può prescindere dalla presenza di sistemi di crittografia, a garanzia che i dati personali e sensibili siano trattati, una volta inseriti, nel massimo rispetto della privacy.Tutti questi fattori che tutelano l’utente passano per il controllo stringente e periodico dell’ADM, che rilascia e rinnova le licenze degli operatori di gioco a distanza. Affidarsi quindi a un sito autorizzato è cruciale per un’esperienza di gioco sicura.In questa sede vogliamo fornire una lista di aspetti imprescindibili, da valutare attentamente nel momento in cui si scegliesse di giocare online con soldi veri.La sicurezza delle piattaforme dei casinò online passa sia per la licenza ADM sia per i protocolli di crittografia SSL, oggi TLS ( Transport Layer Security ). In più, i casinò che operano legalmente offrono anche pratiche di gioco sicure, a garanzia di un ambiente di gioco controllato e protetto. Gli operatori permettono la pubblica consultazione della politica di sicurezza e del trattamento dei dati in ogni momento.Nella questione sicurezza rientrano anche i metodi di pagamento, tra i quali PayPal e bonifici bancari, carte di credito, ApplePay, GooglePay e Skrill. Gli operatori che offrono metodi di pagamento adatti alle proprie necessità, con i quali si abbia inoltre dimestichezza, sono quelli verso cui indirizzare la propria scelta.La sicurezza passa anche e soprattutto per tutte quelle misure autolimitanti che consentono ai player di giocare responsabilmente: funzioni di autoesclusione dal gioco, limiti di deposito (giornalieri, settimanali, mensili), avvisi sui tempi di gioco e altre misure che possono aiutare l’utente a non perdere il controllo.La completezza del catalogo dei giochi messo a disposizione degli utenti iscritti è un aspetto importante da valutare. Un’offerta completa a 360° includerà un po' di tutto, dalle slot machine al videopoker, passando per i giochi di carte e gli skill games, fino ai giochi da poter fruire in modalità live. In questo modo, ogni amante dei giochi a distanza avrà modo di trovare qualcosa di adatto ai propri gusti, abilità e competenze di gioco:Le piattaforme affidabili di gestori che mirano a fidelizzare i propri clienti non esitano a proporre incentivi molto vantaggiosi come i bonus, che sono di vario genere: spin gratis, maggiorazioni sui depositi, bonus senza deposito, cashback sulle perdite e molti altri ancora. Ogni bonus è fruibile secondo termini e condizioni specifici che si raccomanda di consultare.