Pestaggio al San Nicola, M5S: “Episodio gravissimo, solidarietà alla vittima e al figlio”

BARI – «Immagini agghiaccianti, una violenza intollerabile che non può trovare alcuna giustificazione». Così ilinterviene con fermezza sull’aggressione avvenuta all’esterno dello stadio, dove un uomo è stato brutalmente picchiato davanti agli occhi del figlio durante la partita casalinga contro il Pisa.

A esprimere una netta condanna dell’episodio sono Mario Turco, senatore e vicepresidente M5S, e Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale del movimento in Puglia. In una nota congiunta, i due esponenti parlano di «un episodio gravissimo e inaccettabile» e si augurano «che i responsabili vengano individuati al più presto e che non mettano mai più piede in uno stadio».

La scena, immortalata in un video diventato virale sui quotidiani e sui social, mostra un uomo preso a calci e pugni da più aggressori, mentre il figlio assiste impotente alla scena. «Episodi del genere – affermano Turco e Donno – non dovrebbero accadere mai, soprattutto in un contesto sportivo che dovrebbe essere sinonimo di passione, tifo sano e aggregazione».

Il Movimento 5 Stelle chiede che le forze dell’ordine adottino misure severe e che vengano applicati provvedimenti restrittivi nei confronti di chi si rende protagonista di atti così violenti: «Chi si comporta in questo modo non ha nulla a che fare con lo sport e con i valori del calcio».

Infine, arriva un messaggio di vicinanza alla vittima dell’aggressione e alla sua famiglia: «Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla vittima e, soprattutto, al piccolo tifoso che ha dovuto assistere a un episodio tanto traumatico. Auspichiamo che non si verifichino mai più episodi simili».