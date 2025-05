Destinazione Ginevra: l’Orchestra Magna Grecia si prepara a suonare per Bocelli e Domingo

TARANTO - Musiche di Puccini, Giordano, Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet e Gershwin risuoneranno sabato 24 maggio al Teatro Comunale Fusco di Taranto. L’Orchestra Magna Grecia, diretta dal Maestro Piero Romano, si allena con il suo pubblico prima di volare in Svizzera per un evento di altissimo livello: suonare all’Arena di Ginevra per Andrea Bocelli e Placido Domingo.

Lo spettacolo, in programma alle ore 21.00, vedrà sul palco i cantanti Anta Jankovska (soprano), Nico Franchini (tenore) e Fernando Cisneros (baritono). L’ingresso è previsto a 10 euro, con biglietti disponibili su Vivaticket.

«Come ogni buon atleta prima di una grande sfida, anche noi dobbiamo allenarci con i nostri tifosi, il nostro pubblico», spiega il Maestro Romano. L’appuntamento al Teatro Fusco è quindi una vera e propria prova generale in vista del concerto del 28 maggio a Ginevra, dove l’Orchestra eseguirà lo stesso programma musicale accompagnando due icone della lirica mondiale, con la direzione di Eugene Kohn e le voci femminili di Juliana Grigoryan e Varduhi Khachatryan.

Inizialmente previsto all’aperto, a Villa Pantaleo, l’evento è stato spostato al teatro per condizioni meteo avverse. Chi ha già acquistato il biglietto per la precedente location potrà comunque accedere all’evento.

Quello di Ginevra sarà un ritorno per l’Orchestra Magna Grecia, che lo scorso aprile ha eseguito il Requiem di Mozart sotto la direzione del Maestro John Axelrod. «Un prestigioso riconoscimento che testimonia il lavoro di qualità fatto dall’orchestra e la ricchezza culturale del nostro territorio», sottolinea Romano.

L’evento “Destinazione Ginevra” è realizzato in collaborazione con il Comune di Taranto, il patrocinio di Regione Puglia e Ministero della Cultura, e con il sostegno di diverse realtà locali come BCC San Marzano di San Giuseppe, TP, Baux Cucine/Living, Programma Sviluppo, Caffè Ninfole e Varvaglione Vini.

Un’occasione unica per ammirare dal vivo la preparazione di un’orchestra che porta la Puglia nel mondo con professionalità e passione.

Quando: sabato 24 maggio, ore 21.00

Dove: Teatro Comunale Fusco, Taranto

Ingresso: 10 euro

Biglietti: Vivaticket

Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 – Tel. 392.9199935

Sito: orchestramagnagrecia.it