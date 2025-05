Serie A: Tete Morente squalificato per una giornata, salta la sfida contro la Lazio

FRANCESCO LOIACONO - L’attaccante spagnolo del Lecce, Tete Morente, è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo in seguito all’ammonizione rimediata durante la partita vinta dai salentini 1-0 contro il Torino, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Morente, infatti, era già diffidato e il cartellino giallo ricevuto al “Via del Mare” gli costa l’assenza nella prossima partita.

Nel corso della stagione, Morente ha disputato 31 incontri con la maglia del Lecce, risultando un elemento importante nell’attacco salentino. La sua esperienza calcistica vanta diverse tappe importanti in Spagna: ha giocato con Elche, Malaga CF, CD Lugo, Gimnàstic, Atlético Baleares, la squadra B dell’Atlético Madrid, e nelle formazioni giovanili Under 19 e Under 18 dell’Atlético Madrid.

L’attaccante non sarà quindi disponibile per la gara decisiva di domenica 25 maggio alle 20:45, quando il Lecce affronterà la Lazio all’Olimpico di Roma nella trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. Per prepararsi al meglio a questo importante appuntamento, i giallorossi si ritireranno a Roma nei prossimi giorni.

Il match rappresenta un crocevia fondamentale per il Lecce, che dovrà conquistare i tre punti contro i biancocelesti per sperare nella salvezza. La squadra pugliese si presenterà all’Olimpico con l’obiettivo di dare il massimo, nonostante l’assenza di Morente, uno dei protagonisti della stagione.