Due giornate di solidarietà al Parco dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari con le Associazioni del CCM

BARI - Il Comitato Consultivo Misto (CCM) dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari promuove due giornate dedicate alla solidarietà e alla cittadinanza, la prima è in programma domenica 11 e la seconda domenica 25 maggio, dalle ore 10:30 alle 13:00, presso il Parco dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.All’iniziativa parteciperanno le Associazioni accreditate al CCM, impegnate quotidianamente nel servizio di volontariato all’interno dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. Sarà un’occasione per incontrare i volontari, conoscere da vicino le loro attività e contribuire a sostenerle, in un clima di festa, condivisione e partecipazione.In programma anche un grande spettacolo di animazione, curato dalle stesse associazioni partecipanti, con le esibizioni di Nancy Murgolo e dell’associazione culturale VITRUVIANS Performing Arts.L’evento si svolgerà alla presenza del coordinatore del CCM, Gaetano Balena, del direttore medico di presidio Giovanni XXIII, Livio Melpignano, e della presidente del Comitato di Bari della Croce Rossa Italiana, Filomena Merchionne. È previsto inoltre il saluto istituzionale dei presidenti dei cinque Municipi di Bari, a testimonianza del sostegno delle istituzioni locali all’iniziativa.