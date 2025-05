Internazionali d’Italia, Passaro e Musetti volano al terzo turno. Avanzano anche Medvedev, Alcaraz e Tsitsipas

– Giornata ricca di emozioni agli Internazionali d’Italia di Roma, dove nel secondo turno brillano gli azzurri Francesco Passaro e Lorenzo Musetti, entrambi vittoriosi e qualificati al terzo turno del Masters 1000 romano.

Passaro, protagonista di una vera impresa, ha eliminato il bulgaro Grigor Dimitrov con un convincente 7-5 6-3, conquistando il pubblico del Foro Italico con un tennis solido e ispirato. Ottima prestazione anche per Lorenzo Musetti, che ha dominato il finlandese Otto Virtanen con un netto 6-3 6-2, confermandosi tra i protagonisti più attesi della compagine italiana.

Tra i big del circuito maschile, Daniil Medvedev non ha lasciato scampo al britannico Cameron Norrie, superato con un secco 6-4 6-2. Vittorie agevoli anche per Carlos Alcaraz, che ha regolato 6-3 6-2 il serbo Dusan Lajovic, e per Stefanos Tsitsipas, vincente 6-2 7-6 contro il francese Alexandre Muller. Da segnalare anche il successo dell’australiano Alexei Popyrin, che ha sconfitto lo spagnolo Carlos Taberner 6-1 7-6, e del serbo Laslo Dere, che ha travolto l’americano Alex Michelsen con un eloquente 6-0 6-3.

Nel tabellone femminile, grande sorpresa a Roma con la polacca Magda Linette che ha ribaltato l'incontro contro la greca Maria Sakkari, imponendosi 1-6 6-4 6-1. Avanzano anche l’americana Sofia Kenin, che ha travolto la russa Anastasija Pavlyuchenkova 6-3 6-0, e la bielorussa Aryna Sabalenka, autrice di una prestazione impeccabile contro Anastasija Potapova (6-2 6-2).

Buone notizie per la Polonia anche da Magdalena Frech, che ha eliminato la bielorussa Viktoryia Azarenka per 7-5 6-4. Successi in due set anche per la cinese Qinwen Zheng (6-1 6-4 alla serba Olga Danilovic) e per la britannica Emma Raducanu, che ha battuto la svizzera Jill Teichmann 6-2 6-2.

Prosegue quindi il cammino verso gli ottavi con attese sfide nei prossimi giorni: il pubblico romano potrà ancora tifare per i suoi beniamini, con Passaro e Musetti pronti a dare spettacolo.