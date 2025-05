È foggiano il Miglior Insegnante d’Italia: il Prof. Alfonso Filippone vince l’Atlante Italian Teacher Award 2025

– Il Teatro Brancaccio ha ospitato oggi la cerimonia di premiazione dell’, uno dei più prestigiosi riconoscimenti dedicati al mondo della scuola. A vincere l’edizione 2025 è il, docente presso la Scuola Secondaria di I grado “Ugo Foscolo” dell’Istituto Comprensivodi, che si aggiudica il titolo di

Il premio, promosso da United Network in collaborazione con La Repubblica e Repubblica@Scuola, in partnership con la Varkey Foundation, celebra ogni anno l’eccellenza nella didattica e l’impegno quotidiano degli insegnanti italiani. Dal 2019 è partner del Global Teacher Prize, considerato il Nobel dell’insegnamento.

Un riconoscimento alla scuola che innova

Il prof. Filippone è stato premiato per un progetto didattico capace di coniugare scuola e ricerca scientifica, portando gli studenti a confrontarsi direttamente con il mondo accademico. Attraverso collaborazioni con l’Università di Foggia e l’Università Telematica Pegaso, gli studenti si trasformano in veri e propri “piccoli ricercatori”, protagonisti di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

Un approccio innovativo che ha permesso la creazione di una rete didattica di alto profilo, che coinvolge anche i professori Antonio Bevilacqua (Università di Foggia), Raffaele Di Fuccio e Maria Ermelinda De Carlo (Università Pegaso).

“Ogni studente è unico”

Durante la cerimonia, visibilmente emozionato, il prof. Filippone ha ricordato il senso più profondo del mestiere dell’insegnante:

“Ogni studente è unico e inimitabile, e porta con sé una sua storia personale. Il docente ha il compito di leggere queste storie e lasciare un segno nella vita degli studenti, mettendoli nelle condizioni di scoprire sé stessi attraverso i propri talenti, perché ciascuno è portatore di talento e unicità.”

Un messaggio di grande impatto, che ha riscosso il plauso della platea e ha sottolineato la sua idea di scuola come luogo di scoperta, inclusione e orientamento consapevole.

Un orgoglio per Foggia e per l’Italia

Il riconoscimento ottenuto dal prof. Filippone rappresenta un motivo di orgoglio non solo per la scuola Foscolo-Gabelli, ma per l’intera città di Foggia e per tutto il sistema scolastico italiano. È la conferma che anche nei contesti meno esposti mediaticamente si nascondono eccellenze educative, capaci di ispirare e trasformare la vita degli studenti.

In volo verso New York

Assieme agli altri due vincitori – per la Scuola Primaria e la Secondaria di II grado – il prof. Filippone partirà per New York in un viaggio formativo alla scoperta delle scuole più innovative del mondo. Un’esperienza che arricchirà ulteriormente il suo bagaglio professionale e lo rafforzerà nel suo ruolo di promotore di qualità e innovazione nella scuola italiana.