Eletto il nuovo Papa: È Robert Francis Prevost, si chiamerà Leone XIV: è il primo Pontefice Nordamericano

Città del Vaticano, 8 maggio 2025 – È Robert Francis Prevost il nuovo Pontefice della Chiesa Cattolica. Al termine del quarto scrutinio del Conclave, svoltosi nel pomeriggio del secondo giorno di votazioni, è arrivata la fumata bianca che ha annunciato l'elezione del nuovo Papa. Prevost ha scelto il nome di Leone XIV, segnando una svolta storica: è il primo Papa nordamericano.Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Prevost compirà 70 anni nei prossimi mesi. Membro dell'Ordine di Sant'Agostino, ha una lunga esperienza pastorale e missionaria in Perù, dove è stato anche vescovo di Chiclayo. Fino a oggi ha ricoperto il ruolo di prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l'America Latina, incarichi che ne hanno consolidato la reputazione di guida equilibrata, attenta alla riforma ecclesiale e al dialogo interculturale.La sua elezione è giunta al quarto scrutinio, dopo una fumata nera nella mattinata di oggi e un'altra nella serata di ieri. Si tratta della quinta volta dal 1900 che un Papa viene eletto al secondo giorno di Conclave: era già accaduto con Pio XII, Giovanni Paolo I, Benedetto XVI e Francesco.Migliaia di fedeli riuniti in Piazza San Pietro hanno accolto con applausi la fumata bianca e il suono solenne delle campane della basilica. Quando Prevost si è affacciato dalla Loggia delle Benedizioni, il suo primo messaggio è stato forte e chiaro: "Questa è la pace di Cristo Risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio. Dio che ci ama tutti incondizionatamente", ha dichiarato Papa Leone XIV davanti a una folla commossa.Nel suo discorso ha anche voluto ringraziare il suo predecessore:"Grazie a Papa Francesco", ha detto, suscitando un lungo applauso e un boato di approvazione dalla piazza. Il nuovo Papa ha poi rivolto la sua prima preghiera alla pace nel mondo, ricordando che oggi si celebra la Madonna di Pompei e recitando un'Ave Maria insieme ai presenti.Al termine del discorso, Leone XIV ha impartito la sua prima benedizione apostolica da Pontefice, salutando i fedeli con un sorriso sereno e parole di speranza.Con l'elezione di Leone XIV, la Chiesa Cattolica entra in una nuova fase: quella di un Papa nordamericano, profondamente radicato nella spiritualità agostiniana, con una visione missionaria e universale. Un pontificato che si apre nel segno della pace, della gratitudine e dell'inclusione.