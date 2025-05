Esplode una bombola del gas nel centro storico di Acquaviva: ferito un 60enne

– Momenti di grande paura questa mattina nel, dove si è verificata l’esplosione di unaall’interno di un’abitazione privata. L’incidente ha causato il ferimento di un uomo di circa, immediatamente soccorso e trasportato. Le sue condizioni sono in fase di valutazione.

L’esplosione ha richiamato sul posto un massiccio intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Sono intervenuti la Polizia Municipale, i Carabinieri di Acquaviva, i Vigili del Fuoco, il sindaco Marco Lenoci e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale. Presente anche il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, che ha immediatamente effettuato i rilievi strutturali per accertare l’agibilità dell’immobile coinvolto.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza una fuga di gas. L’area è stata messa in sicurezza e circoscritta per evitare ulteriori rischi.

Grande lo spavento tra i residenti, ma per fortuna non si registrano altri feriti. Il Comune invita i cittadini alla massima prudenza e a segnalare tempestivamente eventuali anomalie negli impianti domestici.