Francesco Ranieri è tornato a casa: lieto fine per l’anziano scomparso dal 20 maggio

BARI - Dopo giorni di apprensione, si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di, l’anziano di cui non si avevano più notizie dallo scorso. L’uomo si è, riabbracciando i suoi familiari

Ranieri, affetto da patologie cardiache e diabete, si era allontanato dalla sua abitazione a bordo di una vettura grigio chiaro, facendo perdere ogni traccia. Nella giornata di oggi, fortunatamente, il lieto fine: l’uomo ha raccontato ai familiari di essersi recato a Rimini con la sua auto. Sul suo allontanamento stanno ora indagando gli investigatori per fare piena luce sull’accaduto.

Visibilmente provato e in lacrime, Francesco ha chiesto scusa ai suoi cari per la preoccupazione causata. Attualmente si trova in uno stato confusionale e sarà sottoposto a una serie di accertamenti medici per valutare le sue condizioni psicofisiche.

La famiglia ha ringraziato tutti coloro che si sono attivati nelle ricerche e ha chiesto il massimo rispetto della privacy in questo momento delicato.