Fasano, la Fenailp al Liceo Leonardo Da Vinci per il progetto PCTO

FASANO (BR) - Il Liceo Leonardo da Vinci di Fasano promuove la cultura del lavoro e della legalità attraverso il progetto PCTO. - Il Liceo Leonardo da Vinci di Fasano promuove la cultura del lavoro e della legalità attraverso il progetto PCTO.





Il Liceo Linguistico "Leonardo da Vinci" di Fasano continua a distinguersi per la sua capacità di coniugare la formazione scolastica con le esigenze del mondo del lavoro, attraverso il progetto PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, che rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per favorire l’orientamento degli studenti e il loro avvicinamento a contesti professionali reali.





Nell’ambito di tale percorso, grazie alla Dirigente Vita Ventrella, tutor prof. Valentina Melpignano guida attenta del progetto, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con importanti realtà associative e produttive del territorio e non solo, in particolare la classe Terza E Linguistico ha realizzato un power point molto interessante.





Uno dei momenti più significativi è stato l’incontro con il Vicepresidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, che ha illustrato agli studenti le principali funzioni e competenze dell’Associazione Fenailp, attiva nel promuovere i diritti delle piccole e medie imprese e nel sostenere la cultura della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro, e la sicurezza alimentare con i vari processi lavorativi.





L'incontro si è rivelato un’occasione formativa di grande valore, tanto che gli studenti, stimolati dal dibattito, hanno realizzato dei video nei quali hanno descritto, in modo creativo e consapevole, i principali ambiti d’intervento dell’associazione. Lubes ha definito l’esperienza “straordinaria”, sottolineando l’interesse e la partecipazione attiva dei ragazzi, ma anche l’attenzione della scuola nel voler costruire un ponte concreto tra istruzione e mondo del lavoro, valorizzando le competenze trasversali e la cittadinanza attiva.





Un ulteriore tassello di questo percorso formativo ha riguardato il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, approfondito attraverso un corso specifico che ha fornito agli studenti strumenti fondamentali per comprendere quanto la tutela della salute dei lavoratori rappresenti oggi un valore imprescindibile e una responsabilità collettiva, oltre alla sicurezza alimentare che prevede un'attenzione particolare durante le fasi di lavorazione e trasformazione dei prodotti alimentari.





Il progetto PCTO del Liceo Leonardo da Vinci di Fasano si conferma così non solo come un’iniziativa educativa di rilievo, ma come un laboratorio di cittadinanza attiva e consapevole, in cui scuola, istituzioni e mondo del lavoro dialogano per formare i cittadini di domani.





Un plauso alla dirigenza scolastica e al corpo docente, che con dedizione e lungimiranza continuano a investire nella crescita culturale, civile e professionale degli studenti, offrendo loro esperienze formative concrete, dinamiche e stimolanti.