Festa di San Nicola: il bilancio delle attività della Polizia Locale

BARI – La Polizia Locale ha reso noto il bilancio delle attività svolte durante le celebrazioni per la, che si sono svolte nel capoluogo pugliese dal. Quattro giornate di grande partecipazione popolare e intensa attività operativa, durante le quali gli agenti hanno garantito ordine, sicurezza e controllo capillare sul territorio cittadino.

In totale, sono stati effettuati 1.785 turni lavorativi, con altrettante unità impiegate nei servizi di viabilità, Polizia giudiziaria, Polizia commerciale, logistica e presidio degli eventi. Un impegno straordinario che ha coperto tutte le aree nevralgiche della città, in particolare il centro storico e il lungomare.

Interventi e sanzioni

Tra gli interventi più significativi, il sequestro di un drone sorpreso a sorvolare aree interdette durante il passaggio delle Frecce Tricolori. Due persone sono state denunciate per furto di telefoni cellulari, reati contro il patrimonio.

Per quanto riguarda le violazioni al Codice della Strada, sono state elevate:

42 sanzioni per attraversamento con semaforo rosso,

15 per sosta in aree riservate a disabili ,

11 per uso del cellulare alla guida ,

12 per mancato utilizzo della cintura di sicurezza.

Controlli commerciali

Numerose anche le verifiche sulle attività commerciali:

2 verbali per occupazione di suolo pubblico oltre i limiti autorizzati,

1 verbale per commercio su area pubblica senza delega (sanzione da 1.000 euro),

1 verbale per commercio abusivo senza alcuna autorizzazione o SCIA, con sequestro della merce e sanzione da 5.000 euro.

Sequestri amministrativi

Sotto la direzione del comandante Michele Palumbo, la Polizia Locale ha eseguito 9 sequestri amministrativi su area pubblica. Tra gli oggetti ritirati:

610 giocattoli , alcuni privi del marchio CE,

170 lattine di birra e bevande,

oltre 300 oggetti vari, tra cui collane, palloncini, ombrelli e occhiali.

La merce sequestrata sarà distrutta o, se idonea, donata ad associazioni di volontariato.

Il ringraziamento dell’amministrazione

“Ringrazio la Polizia Locale per l’impegno e la professionalità garantiti da tutto il personale per più di 10.700 ore di servizio – ha dichiarato l’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile Carla Palone –. Come ogni anno, i nostri agenti sono stati in strada, giorno e notte, per tutelare le decine di migliaia di persone che hanno partecipato alle celebrazioni del nostro Santo patrono, assicurando serenità e sicurezza per tutti”.