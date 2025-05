Tutto pronto per iTEG a Nardò: dal 16 al 18 maggio il Turismo Enogastronomico diventa immersivo

NARDO' - Tutto pronto per la quinta edizione di iTEG 2025, l’evento di riferimento dedicato al Turismo Enogastronomico Italiano e all’Hospitality, che quest’anno si presenta con una formula tutta nuova e ricca di novità nel fine settimana del 16, 17 e 18 maggio nel Castello Acquaviva di Nardò.iTEG si propone di valorizzare le eccellenze del made in Italy e delle produzioni locali, mettendo in rete arte, artigianato e tradizioni, attraverso un’esperienza coinvolgente fatta di giochi, laboratori, talk, masterclass e sessioni di coaching. L’obiettivo è affrontare le sfide del settore turistico enogastronomico, promuovendo un futuro più sostenibile, inclusivo e ricco di opportunità.All’esterno del castello, nell’Hub esperienziale di iTEG Svela la Puglia On The Road, i visitatori potranno immergersi in un viaggio sensoriale tra tradizioni, sapori e artigianato locale. Laboratori pratici e masterclass accessibili con l’iTEG Experience Card, distribuita gratuitamente in gran parte grazie a We Are in Puglia, permetteranno di scoprire le arti tradizionali come la cartapesta, la lavorazione della pietra leccese, i ritmi del tamburello e molto altro.Tra le attività in programma nell’Hub: creazione di souvenir in cartapesta, dimostrazioni di musica tradizionale con il tamburello, sculture in pietra leccese, degustazioni di olio extravergine, vino, birra artigianale e prodotti tipici e corsi di pasta fatta in casa e show cooking con degustazioni finali.Tra le altre grandi novità la seconda edizione della Green Factor Challenge, dedicata alla sostenibilità, a cura di Concetta D’Emma: un workshop esperienziale nel quale sarà trasmesso un modo più sostenibile di fare storytelling tenendo conto delle reti locali e delle comunità territoriali. E ancora iTEG Wine Game con Retrogusti, un divertente gioco a squadre sul tema del vino, con premiazioni finali, iTEG Chef Challenge, competizione tra giovani talenti degli istituti alberghieri a cura di Cucine d’Italia, Sensorial Escape Room nelle segrete del castello, per scoprire vino, birra e olio attraverso i sensi e poi Masterclass dedicate a giornalisti e professionisti del settore e la sezione iTEG Excellence, con presentazioni di prodotti certificati, degustazioni in purezza e dimostrazioni dal vivo.Il cuore di iTEG sono i iTALK, incontri con oltre 30 relatori nazionali e regionali,moderati da esperti, che affronteranno temi chiave come wellness, lavoro, sostenibilità, inclusione e target di mercato. Venerdì 16 maggio si aprirà alle 10 con “TEG e Hospitality - Wellness & Health”, e nel pomeriggio si parlerà di “Lavoro & Talent”. Sabato 17, focus su “Sostenibilità e inclusione” e “Hospitality e target”. La domenica si concluderà con masterclass, degustazioni e l’evento finale di premiazione delle eccellenze.La partecipazione alle attività è gratuita previa registrazione sul sito www.i-teg.it, e alcune attività sono sostenute dal progetto “We are in Puglia”, che ha acquistato un numero limitato di iTEG Experience Card per offrire accesso gratuito all’Hub.Un’occasione imperdibile per scoprire e vivere le tradizioni pugliesi, tra giochi, formazione, degustazioni e networking, in un evento che unisce innovazione e autenticità, promuovendo il meglio del made in Italy e delle produzioni locali.La giornata inizia alle ore 10:00 con le sessioni di iTALK & iCLASS. Dalle 10:00 alle 13:00 si svolgeranno i talk dedicati a temi come Wellness & Health e, nel pomeriggio, Lavoro & Talent Parallelamente, ci saranno le sessioni di iCLASS: alle 10:00-11:00 si terrà il modulo su Hospitality, alle 11:00-12:30 quello su Digital & AI, e dalle 14:30 alle 17:30 seconda edizione della Green Factor Challenge a cura di Concetta D’Emma.Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 15:00, si svolgeranno altri talk e workshop, tra cui Scoprire e Gustare l’Olio Extravergine d’Oliva con il Sommelier AIS, e Scoprire e Gustare il Vino: Tecniche e Tradizioni con il Sommelier AIS. Dalle 16:00 alle 18:00, ci saranno sessioni di Masterclass e Show Cooking del Pasticciotto con pastry chef Giorgio Romano e di pasta fatta in casa con Francesca De Nigris.Durante tutta la giornata, si terranno anche laboratori pratici come Cartapesta con Dante Vincenti, Ceramica, Disegno con Raffaela Ingrosso, Tamburello con Antonio Perotta, Pietra leccese e Uncinetto con Sabrina Camisa, distribuiti nei turni di mattina, pomeriggio e sera.Inoltre, ci saranno momenti di degustazione e presentazioni di prodotti tipici, come olio extravergine, vino, birra artigianale, formaggi pugliesi, e molto altro, con esperti come sommelier AIS e produttori locali.In serata, evento di premiazione delle eccellenze nel settore turistico presso il Teatro Comunale con “Le Vie dell’Arte” e Cena al Castello, sulla suggestiva torre (ad invito).La giornata riprende alle ore 10:00 con le sessioni di iTALK dedicate a Sostenibilità & Inclusione e Hospitality & Target. Anche qui, si svolgeranno le sessioni di iCLASS: alle 9:30-13:00 ci sarà una Masterclass per giornalisti (con riconoscimento di 3 crediti dell’OdG) dal titolo “Comunicare ai tempi dell'Intelligenza Artificiale. Turismo, territorio, prodotti tra notizia, tecnologia, fake news”, alla quale seguirà un AperiPress. e dalle 15:00 alle 17:00 altri moduli di iCLASS.Nel pomeriggio, si continuerà con workshop e laboratori pratici simili a quelli del giorno precedente, tra cui Cartapesta, Ceramica, Disegno, Tamburello, Pietra leccese e Uncinetto. Le sessioni di degustazione e presentazione di prodotti continueranno con focus su olio, vino, birra artigianale, formaggi e sapori del mare e della Puglia.Dalle 15:30 alle 18:00, ci saranno attività di iTEG come Chef Challenge e Wine Game, oltre a degustazioni di casari, gelato artigianale e prodotti tipici locali.La giornata conclusiva prosegue con le masterclass e i laboratori e con iTEG Excellence. Previste le degustazioni del miele e dell’olio con produttori CIA, l’olio col pane di Laterza, Gin, vini e legumi. Nel pomeriggio, alle 16, iTEG Wine Game con Retrogusti.L’iscrizione ad iTEG è gratuita previa registrazione sul sito www.i-teg.it . Per ulteriori info è possibile scrivere a iteg@peevents.it.Regione Puglia; Provincia di Lecce; Comune di Nardò; Conservatorio Tito Schipa; Laica Salento; CIA Agricoltori Italiani; Confagricoltura Lecce; We Are in PugliaSoccorso Bollette; Podcast Story; Digital BoxGiornale Radio; Amazing Puglia; Cucine d’ItaliaPEevents srls; Mqallestimenti srl; Associazione Sweets & Snacks.