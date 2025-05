Festival delle Regioni: Emiliano e Leo a Venezia per valorizzare le eccellenze pugliesi e il Made in Italy

VENEZIA - “Alla scoperta delle eccellenze regionali: un viaggio tra innovazione e tradizione.” È questo il tema che ha animato la quarta edizione del Festival delle Regioni, approdata a Venezia dopo il successo delle precedenti edizioni, tra cui quella di Bari. Alla manifestazione ha preso parte l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo, in una giornata inaugurata dagli interventi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.Il Festival si è confermato un’importante occasione di confronto istituzionale sul ruolo strategico delle Regioni nella promozione del Made in Italy e dello sviluppo sostenibile.“Oggi – ha dichiarato l’assessore Leo – abbiamo posto al centro la valorizzazione delle eccellenze territoriali, sottolineando come il Made in Italy non sia soltanto un’etichetta di prestigio internazionale, ma una vera e propria infrastruttura culturale e produttiva che unisce competenze, identità e visione. In questo contesto, formazione e capitale umano sono elementi imprescindibili per costruire il futuro.”Durante il tavolo di lavoro dedicato al Made in Italy, Leo ha illustrato il contributo della Puglia, una regione che da anni investe in alta formazione, ITS Academy e percorsi di specializzazione, con l’obiettivo di formare menti d’opera prima ancora che mani d’opera.“Serve una filiera educativa integrata, capace di unire giovani, imprese, istituzioni e territori. In Puglia abbiamo costruito un modello che punta alla qualità e all’innovazione, senza abbandonare il valore dell’artigianato e delle nostre maestranze. L’identità pugliese – ha aggiunto – si rigenera proprio nel dialogo tra tradizione e futuro.”In questa cornice, sono state presentate alcune delle buone pratiche regionali: il Sistema Its pugliese che viaggia su questa linea e che costituisce un’eccellenza nazionale, Il Network delle Professioni del Mare, Le Botteghe dei Mestieri, Le Botteghe Scuola dei Maestri artigiani, e tante altre azioni messe in atto in Puglia.Tutti strumenti concreti per formare nuove generazioni di tecnici, progettisti e innovatori, ma anche per tramandare i saperi che fanno grande il nostro Paese.“L’istruzione e la formazione – ha ribadito Leo – sono le leve più potenti per rafforzare il legame tra territorio e sviluppo, tra talento e opportunità. Solo investendo sul sapere possiamo affrontare le grandi sfide globali come la transizione digitale e la sostenibilità.”“Il Festival delle Regioni”, ha dichiarato Leo, “rappresenta un laboratorio aperto, dove si costruiscono reti e si rafforza l’idea di un’Italia coesa, moderna e competitiva. E il saluto del Presidente Mattarella agli assessori regionali presenti ha rappresentato un ulteriore incoraggiamento a lavorare insieme per un’Italia che guarda al futuro con fiducia, senza dimenticare le proprie radici.”“La Puglia si presenta a questo appuntamento con il volto dell’innovazione e della bellezza – ha concluso Leo – consapevole che il vero capitale su cui costruire il domani è quello umano.”