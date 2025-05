Foggia, all'Auditorium Santa Chiara 'Spritz-ziamo Musica'

FOGGIA - Manca pochissimo al primo appuntamento di Spritz-ziamo Musica, un ciclo di 4 appuntamenti che si svolgeranno sempre di sabato dal 10 al 31 maggio, alle 19 (ingresso ore 18.30), all’Auditorium Santa Chiara di Foggia.L’apprezzatissimo format già sperimentato nel 2024, promosso dell’Associazione Musica Civica, prevede un calendario eclettico di concerti che spaziano tra diversi generi musicali, pensati per soddisfare i gusti di un pubblico variegato. Dalle sonorità avvolgenti più classiche alle vibranti melodie pop, passando per le energiche onde sonore del rock, ogni serata offrirà un’esperienza musicale di alta qualità. Ma Spritz-ziamo Musica non si ferma alla musica. Al termine di ogni concerto, gli ipogei di Santa Chiara si animeranno con un delizioso aperitivo finale. Un’occasione perfetta per socializzare, scambiare opinioni sulla performance appena ascoltata e godersi un momento di relax con un drink e uno sfizioso stuzzichino in un’atmosfera suggestiva e accogliente.Si comincia sabato 10 maggio con il Quartetto Eos composto da Elia Chiesa e Giacomo Del Papa ai violini, Alessandro Acqui alla viola e Silvia Ancarani al violoncello. Il concerto rappresenterà un'occasione unica per apprezzare la versatilità e l'espressività del quartetto d'archi, attraverso un programma che sapientemente accosta capolavori della musica classica a gemme inaspettate che sfociano anche nei ritmi del tango tradizionale.La serata si aprirà con il Quartetto per archi in fa minore, op.80 n.6 di Felix Mendelssohn. Composto negli ultimi mesi della sua vita, questo quartetto è un’opera appassionata e profondamente emotiva. Seguirà un momento di rarefatta bellezza con il Langsamer Satz per quartetto d’archi, WoO 6 di Anton Webern, una pagina giovanile del compositore austriaco caratterizzata da una scrittura lirica e sognante. Il programma virerà poi verso territori più contemporanei e universalmente riconoscibili con un coinvolgente medley per quartetto d’archi delle indimenticabili musiche di Star Wars di John Williams. Per un finale emozionante e ricco di ritmo, il pubblico sarà trasportato nell’atmosfera sensuale e appassionata del tango argentino con una trascrizione per archi del celebre “Por Una Cabeza” di Carlos Gardel.Protagonista assoluto della serata il Quartetto Eos. Nato nel 2016, si è subito imposto all’attenzione del mondo musicale per la freschezza e la profondità delle sue interpretazioni, vincendo nel 2018 il Premio Farulli assegnato dalla Critica Musicale Italiana nell’ambito del Premio Franco Abbiati. L’ensemble ha poi vinto numerosi concorsi internazionali (1° premio all’Orpheus Chamber Music Competition di Winterthur, 1° premio al Concorso Amur Nuovi Talenti di Milano, ecc.). Il Quartetto suona regolarmente per le più importanti istituzioni musicali in Europa come la Società del Quartetto di Milano, Davos Festival, Istituzione Universitaria Concerti (IUC), Teatro la Fenice di Venezia, Flagey a Bruxelles, Philharmonie de Paris, solo per citarne alcune.È possibile partecipare agli eventi con abbonamento o biglietto. Il prezzo dell’abbonamento a 4 spettacoli è di € 40 (ridotto per studenti € 35), quello dei biglietti per i singoli eventi è di € 15 (ridotto studenti € 10). Sia gli abbonamenti che i biglietti sono acquistabili, previo appuntamento telefonico, presso la sede dell’Associazione Musica Civica, sita in via Napoli, 65 o il giorno stesso del concerto (10 maggio) dalle ore 17.30 presso l’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1).