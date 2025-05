Fontane Bianche, avvistato uno squalo bianco di 3,5 metri: “Aiuto, uno squalo!”. Il video fa il giro del web

SIRACUSA– Uno spettacolo raro e affascinante ha sorpreso pescatori e diportisti al largo di Fontane Bianche, in provincia di Siracusa. Un esemplare di squalo bianco lungo circa 3-3,5 metri è stato avvistato nelle acque limpide del mare siciliano. L’incontro, immortalato in un video straordinario, mostra l’animale nuotare con calma vicino a un’imbarcazione da pesca.

Il filmato, girato da un diportista e due pescatori, è stato poi condiviso online, attirando migliaia di visualizzazioni. L’esclamazione spontanea “Aiuto, uno squalo!” pronunciata da uno dei testimoni racconta tutto lo stupore e l’emozione del momento.

Un avvistamento raro, ma non impossibile

Secondo Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, non ci sono dubbi: “Si tratta proprio di uno squalo bianco. Il muso conico e la lunghezza dell’esemplare lo confermano. È un animale che predilige le acque temperate e subtropicali, ma la sua presenza nel Mediterraneo è documentata, anche se rara”.

In effetti, nei mesi primaverili, durante la migrazione dei tonni, è del tutto normale che grandi predatori, come gli squali, si avvicinino alla costa. Il Golfo di Noto in particolare è noto per frequenti avvistamenti non solo di squali, ma anche di cetacei, confermando la biodiversità e la vitalità dell’ecosistema locale.

Un segnale positivo per il Mediterraneo

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea come questi avvistamenti siano “un evento eccezionale da vivere con rispetto e attenzione. È un segno che le nostre acque sono ancora in buono stato di salute”. Nonostante la sorpresa iniziale, il comportamento tranquillo dell’animale e la distanza mantenuta dall’imbarcazione hanno reso l’incontro emozionante, ma sicuro.