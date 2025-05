Serie B, il Bari crolla a Cittadella: finisce 3-1 al “Tombolato”

Ssc Bari Fb

– Sconfitta pesante per il Bari che cadeal “” contro ilnella 38ª giornata di Serie B. Dopo un primo tempo ben giocato dai biancorossi e chiuso in vantaggio, la squadra di Longo si sgretola nella ripresa sotto i colpi dei veneti, più concreti e determinati.

Il primo tempo: Bari avanti, ma il Cittadella sfiora il pari

Pronti via e al 3’ Favilli sfiora il gol con un destro potente, mentre all’11’ è Palmieri per i padroni di casa a far tremare la difesa ospite. Al 16’ Lella non riesce a inquadrare la porta con un colpo di testa ravvicinato.

Il vantaggio del Bari arriva al 31’: ottimo inserimento di Dorval sulla destra e assist per Favilli, che di destro insacca l’1-0. Al 38’ il Cittadella va vicinissimo al pareggio con Oliveri, che colpisce la traversa con un sinistro da fuori area.

La ripresa: rimonta granata, Bari fuori giri

Appena rientrati dagli spogliatoi, al 1’ il Cittadella pareggia i conti con Rabbi, che finalizza con un rasoterra di sinistro. Al 7’ lo stesso Rabbi segna ancora, ma il VAR annulla per fallo sul difensore Pucino.

Il sorpasso dei granata arriva al 21’ con Palmieri, bravo a colpire di testa su cross preciso di Salvi. Il Bari prova a reagire, e al 32’ segna con Lasagna, ma anche in questo caso il VAR interviene: gol annullato per fallo di mano di Maggiore.

Il Cittadella chiude i conti al 36’ con un preciso diagonale mancino di Pandolfi, che fissa il risultato sul 3-1 finale.

Prossimo impegno: recupero col Sudtirol

Il Bari tornerà in campo martedì 13 maggio alle 20:30 allo stadio “Druso” di Bolzano per affrontare il Sudtirol nel recupero della 34ª giornata, rinviata lo scorso 21 aprile per la scomparsa di Papa Francesco.