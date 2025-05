Alessano, Salento: arriva il decimo figlio per la coppia dei record. La famiglia Amico sfida la denatalità

La famiglia Amico di Alessano diventa ufficialmente: oggi, nel primo pomeriggio, è natodi, rispettivamente 40 e 41 anni, una coppia che rappresenta un’eccezione positiva in un Sud Salento segnato dal calo delle nascite.

Il piccolo Achille è venuto alla luce presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, con un peso di 3,5 chili. Mamma e neonato stanno bene e presto faranno ritorno nella loro casa, dove li attendono i fratelli: sette maschi e tre femmine, una vera e propria “squadra” di figli.

Una scelta di vita fuori dal comune

Il primogenito della famiglia, Mattia, ha 19 anni. L’ultima nata prima di Achille è Vittoria, che ha compiuto un anno lo scorso marzo. La notizia della nuova gravidanza, racconta mamma Chiara, è arrivata proprio pochi giorni dopo la nascita della piccola.

“Lo abbiamo chiamato Achille – spiega papà Matteo – perché porta con sé il significato di forza e coraggio. Due qualità che cerchiamo di incarnare ogni giorno, affrontando la vita con determinazione e unione”.

Una famiglia simbolo di speranza

Nel panorama italiano, e soprattutto nel Mezzogiorno, dove la denatalità è un fenomeno sempre più diffuso e preoccupante, la storia della famiglia Amico rappresenta un’eccezione luminosa. Non solo per il numero dei figli, ma per l’entusiasmo con cui affrontano la quotidianità e per il messaggio positivo che trasmettono a chi teme che crescere una famiglia numerosa sia impossibile.

Una sfida d’amore, impegno e speranza che ha fatto del nome Achille non solo un omaggio alla mitologia, ma un simbolo della resilienza di una famiglia che guarda avanti con fiducia.