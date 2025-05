'Forlife: 18 anni di attività', concerto al Teatro Apollo a Lecce con Gianmarco Carroccia e il coro 'Ascanio Grandi'

LECCE - Forlife Onlus festeggia un anniversario importante, diventa "maggiorenne" con i suoi 18 anni di attività e di iniziative solidali a favore dei bambini di tutto il mondo rivolgendosi soprattutto nei primi anni dalla nascita della Onlus, alle fragilità e alle povertà più lontane attraverso opere umanitarie per i piccoli dell’Africa. - Forlife Onlus festeggia un anniversario importante, diventa "maggiorenne" con i suoi 18 anni di attività e di iniziative solidali a favore dei bambini di tutto il mondo rivolgendosi soprattutto nei primi anni dalla nascita della Onlus, alle fragilità e alle povertà più lontane attraverso opere umanitarie per i piccoli dell’Africa.





Nel corso degli anni la Onlus presieduta dal prof. Alessandro Carriero ha "guardato" anche alle esigenze più prossime. Forlife c’è stata per dare sostegno ai terremotati in Emilia Romagna, Sardegna, e L’Aquila, c’è stata a dare supporto, aiuto, materiale sanitario negli ospedali durante il periodo del Covid; c’è stata dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, dando aiuto, ospitalità in Italia e favorendo la conoscenza della lingua italiana alle persone costrette a lasciare la propria terra martoriata attraverso corsi mirati di italiano. Vicina da sempre ai bambini, anche attraverso le scuole con numerose iniziative.





Per raccontare questi venti anni e per raccogliere fondi che saranno investiti in progetti a favore dell’infanzia e in particolare per progetti che coinvolgono le scuole del Salento, si terrà a Lecce un appuntamento musicale imperdibile che coinvolgerà i giovani studenti, musicisti dell’Orchestra della scuola secondaria di primo grado Ascanio Grandi di Lecce, diretti dal maestro Daniele Puglielli.





Per l’occasione, un evento straordinario e coinvolgente il 4 giugno al Teatro Apollo con un ospite d’eccezione, il cantautore Gianmarco Carroccia, in un viaggio musicale tra le canzoni di Battisti e Mogol. Gianmarco Carroccia, insieme all’orchestra e al coro "Ascanio Grandi" e con Lucio Live cover band regaleranno uno spettacolo coinvolgente con brani che hanno fatto la storia della musica italiana. La serata che sarà condotta dalla giornalista Cecilia Leo, vedrà salire sul palco per i saluti istituzionali il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone, il vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli mons. Fernando Filograna, Rosa Rizzo, delegata per scuole per Forlife e Maria Rosaria Manca, dirigente dell’istituto Ascanio Grandi. Il concerto di beneficenza avrà inizio alle ore 20.30. Il ricavato della raccolta fondi sarà utilizzata per finanziare progetti presentati dalle scuole del Salento che fanno parte della rete Forlife.





Per quel che riguarda Gianmarco Carroccia, è considerato uno dei migliori interpreti italiani del repertorio Battisti - Mogol. La sua passione per la musica lo porta a prendere lezioni di chitarra e scrivere le sue prime canzoni a soli 14 anni. Gianmarco Carroccia è stato anche un alunno del C.E.T. Music Centro Europeo di Toscolano, la scuola fondata e diretta da Mogol dove si diploma come Autore di Testi. Nel 2007 pubblica una raccolta contenente 10 brani scritti e composti da lui e intitolata "… Ispirazione … Esternazione … Evoluzione" e nel 2014 comincia la collaborazione proprio con Mogol. Portando avanti da oltre dieci anni un'importante opera di divulgazione della musica di Lucio Battisti.