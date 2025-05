Francavilla Fontana, pubblicato l’avviso pubblico per la partecipazione al centro estivo comunale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L’Amministrazione Comunale ha approvato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e gli 11 anni per la partecipazione al centro estivo comunale che tornerà protagonista nella Città degli Imperiali dal 7 luglio all’8 agosto. - L’Amministrazione Comunale ha approvato l’avviso pubblico rivolto alle famiglie con bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e gli 11 anni per la partecipazione al centro estivo comunale che tornerà protagonista nella Città degli Imperiali dal 7 luglio all’8 agosto.





"Il centro estivo – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è un punto di riferimento per centinaia di famiglie francavillesi che possono usufruire di un servizio gratuito pensato su misura di bambini e ragazzi. Non si tratta di semplice intrattenimento, ma di un servizio educativo che aiuta i più giovani a socializzare e supporta i genitori durante il periodo di chiusura della scuola. Abbiamo investito per questa attività 85 mila euro di risorse comunali per favorire l’inclusione e la partecipazione di tutti coloro che vorranno aderire".





Il numero massimo di partecipanti è di 350 tra bambini e ragazzi che saranno suddivisi in due gruppi per fasce d’età e svolgeranno le attività programmate nelle scuole cittadine che saranno individuate in base alle esigenze del progetto pedagogico del gestore del servizio. La partecipazione al centro estivo per le prime 4 settimane è gratuita per tutti gli ammessi, mentre la quinta settimana è opzionale e prevede un contributo di 50 euro. Nella graduatoria sarà data priorità a bambini e ragazzi con disabilità e alle famiglie con un ISEE più basso.





"Grazie al centro estivo – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Bellanova – centinaia di famiglie potranno accedere ad un servizio socioeducativo di qualità offerto gratuitamente dall’Amministrazione Comunale. Con questa iniziativa abbiamo voluto consolidare lo spazio pubblico inclusivo che abbiamo costruito in questi anni che si è dimostrato capace di dare libertà espressiva attraverso il gioco e i linguaggi dell’arte, della musica e del teatro con una particolare attenzione alla natura e ai temi ambientali".





L’avviso pubblico e l’istanza di partecipazione sono consultabili sul sito internet istituzionale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato nelle ore 12.00 di venerdì 20 giugno.