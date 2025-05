Zizza (Lega): 'Esprimo piena soddisfazione per la nomina del Prefetto Luigi Carnevale a Commissario di Governo per la reindustrializzazione'

- "La Lega della provincia di Brindisi e il gruppo consiliare del Comune di Brindisi esprimono piena soddisfazione per la nomina del Prefetto Luigi Carnevale a Commissario di Governo per la reindustrializzazione. Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio, al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per una scelta che conferma l’attenzione del Governo verso il futuro produttivo della nostra città" si legge in una nota stampa a cura del senatore Vittorio Zizza, segretario provinciale della Lega Brindisi.