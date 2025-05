Gallipoli inaugura la stagione crocieristica 2025: 24 approdi e grandi nomi del turismo di lusso

È ufficialmente partita oggi, 9 maggio, ladi Gallipoli, con l’arrivo della nave, primo scalo di un calendario ricco di appuntamenti e approdi prestigiosi. La cerimonia di presentazione si è svolta presso il terminal crocieristico del porto, alla presenza del, della, del, dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti delle associazioni del territorio.

Con 24 approdi programmati e 18 navi da crociera appartenenti ad alcune delle più rinomate compagnie internazionali di lusso, Gallipoli si conferma come una delle mete emergenti nel panorama del turismo crocieristico del Mediterraneo. Tra i nomi attesi in porto: Seabourne Encore, Silver Whisper, Emerald Sakara, Explora I, Le Bougainville, solo per citarne alcuni.

Il calendario prevede giornate con due navi in contemporanea, un segnale della crescente attrattività della “Città Bella” come scalo di riferimento per il turismo marittimo di qualità. La prossima nave attesa sarà la Vasco Da Gama, in arrivo il 23 maggio, seguita da una nutrita serie di scali nei mesi estivi e autunnali, fino a novembre, con la chiusura affidata alle navi Artania (12 novembre) e La Laperouse (15 novembre).

“Gallipoli continua a crescere – ha dichiarato il sindaco Minerva – non solo come città turistica, ma come punto di riferimento per il turismo crocieristico di qualità. Il 2025 sarà un anno storico, con un numero record di approdi e tante presenze di lusso. È il risultato di un lavoro di squadra, costruito nel tempo e con visione condivisa”.

Soddisfazione anche da parte della consigliera Cataldi, che ha sottolineato come Gallipoli stia diventando “una destinazione organizzata e capace di raccontarsi ai viaggiatori del mondo”. “Le navi che arrivano – ha aggiunto – sono sempre più grandi e prestigiose: un segnale che stimola tutti noi a migliorarci e a garantire esperienze autentiche legate al nostro territorio”.

La stagione crocieristica 2025 si configura dunque come un motore di sviluppo turistico, economico e culturale, in grado di portare benefici concreti all’intera comunità locale, dalle guide turistiche alle attività commerciali, contribuendo a rafforzare l’identità di Gallipoli come porta sul Mediterraneo.