Linea Lecce – Foggia: modifiche alla circolazione dei treni regionali per lavori di manutenzione

Dal 27 maggio al 1° luglio 2025 interventi sulla rete ferroviaria: variazioni limitate, prevalentemente nella fascia mattutina

LECCE – Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato modifiche temporanee alla circolazione dei treni regionali sulla linea Lecce–Foggia per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione all’infrastruttura ferroviaria.

Gli interventi, necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete, interesseranno alcuni tratti di binario in corrispondenza di determinate stazioni e non potranno essere eseguiti in orario notturno per ragioni tecniche.

Le variazioni alla circolazione saranno limitate ad alcuni giorni compresi tra il 27 maggio e il 1° luglio e si concentreranno prevalentemente nella fascia oraria tra le 8:30 e le 12:00. In questa finestra temporale, alcuni treni regionali potranno subire cancellazioni, limitazioni di percorso o sostituzioni con bus.

RFI invita i passeggeri a verificare con anticipo eventuali modifiche alla programmazione dei treni consultando:

il sito ufficiale di RFI

i canali digitali dell’impresa ferroviaria di riferimento

il personale di assistenza clienti

le biglietterie presenti in stazione

L’intervento rientra nell’ambito delle attività periodiche di manutenzione programmata e punta a migliorare la qualità e l’affidabilità del servizio ferroviario regionale.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di monitorare costantemente i canali ufficiali prima della partenza.