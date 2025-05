Grande successo per gli spettacoli pirotecnici in onore di San Nicola: il dono della Nuova Fiera del Levante incanta Bari

BARI – Uno spettacolo emozionante, vibrante di colori e suggestioni ha concluso in bellezza la, che quest’anno ha celebrato ildel Santo. I fuochi d’artificio offerti dallae realizzati dalla dittadi Bagheria (Palermo) hanno illuminato il cielo e le acque del lungomare barese, regalando a migliaia di cittadini e turisti uno show pirotecnico di grande impatto visivo ed emotivo.

Per circa quindici minuti, il cielo del capoluogo pugliese si è acceso di luci danzanti e scie colorate, in una coreografia di grande precisione, che ha saputo coniugare tecnica, bellezza e solennità. Un omaggio che ha suggellato le celebrazioni religiose e civili di uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità barese.

Lo spettacolo conclusivo è stato solo uno dei numerosi eventi pirotecnici donati dalla Nuova Fiera del Levante per l’intera durata della Sagra: lanci di diane al mattino e spettacoli serali hanno scandito i momenti più significativi della festa, sottolineando il legame profondo tra la Fiera, il territorio e il Santo Patrono di Bari.

«San Nicola è una figura universale, amata in tutto il mondo e da tutte le religioni – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante –. Il suo messaggio unisce i popoli, e noi ci riconosciamo pienamente in questo spirito. Siamo fieri di aver offerto questo dono alla città, non solo come segno di partecipazione, ma come espressione della nostra volontà di essere non soltanto un polo commerciale, ma anche un luogo di cultura, condivisione e unione».

Per Frulli, la partecipazione alle celebrazioni è stata anche un’occasione personale di forte coinvolgimento emotivo: «Essere parte di questa festa ha avuto per me un significato speciale. È la testimonianza del nostro impegno per una Fiera che dialoga con il territorio e le sue tradizioni».

Un messaggio che si riflette nelle parole simbolo del presidente:

“In un luogo in cui non ci sono conflitti, in cui si alimenta il rispetto delle persone e delle religioni, in cui si promuove lo sviluppo della cultura, gli affari e il commercio prosperano nella giusta maniera”.

Con questa partecipazione, la Nuova Fiera del Levante rinnova il proprio ruolo di protagonista non solo economico ma anche sociale e culturale per Bari, rafforzando quel legame identitario con la città e con il Santo che la rappresenta nel mondo.