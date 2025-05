I Coma_Cose protagonisti a Bitonto per “Road to Battiti”

BITONTO – La musica torna a essere protagonista a Bitonto con “Road to Battiti”, l’attesissimo evento itinerante firmato Radio Norba che domani, domenica 11 maggio, vedrà salire sul palco i Coma_Cose, tra le band più originali e apprezzate del panorama musicale italiano.

L’appuntamento è fissato dalle ore 18 tra piazza Marconi e piazza Cavour, nel cuore della città, per una vera festa della musica. Ad animare il pubblico ci saranno dj, speaker e animatori della radio del sud, con musica, giochi, gadget e naturalmente la presenza live degli artisti, che saranno intervistati in diretta su Radio Norba, TeleNorba (canale 11) e Sky (canale 730).

Alle 21 circa, riflettori puntati sui Coma_Cose, attesissimi per la registrazione del videoclip della loro “performance on the road”, che includerà due brani e sarà trasmessa in una delle cinque puntate del “Cornetto Battiti Live”.

Il duo milanese, formato da Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli, è reduce dal successo di “Cuoricini”, il brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo, che ha conquistato le radio italiane raggiungendo il primo posto nella classifica EarOne e ottenendo il disco d’oro.

Dopo Bitonto, i Coma_Cose si preparano a un’intensa stagione di live: saranno protagonisti dei più importanti festival estivi e, in autunno, celebreranno i 10 anni di carriera con due imperdibili concerti nei palasport: il 27 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Il tour porterà in scena anche i brani di “Vita Fusa”, il nuovo album in studio che racchiude il lato più intimo e maturo della band.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Una grande occasione per vivere da vicino la musica dei Coma_Cose e l’energia del format estivo che ogni anno unisce artisti, città e fan in tutta la Puglia.