Noci Film Fest, XXII edizione dal 22 al 29 giugno. Si parte con TagliaCorto

Dal 22 al 29 giugno 2025 torna il Noci Film Fest, l’evento culturale nocese giunto alla sua dodicesima edizione. Ancora una volta Noci, il borgo della Bassa Murgia caratteristico per le sue gnostre, nei giorni del festival si trasformerà in uno spazio animato da cinema, cultura e creatività.Nato nel 2006 come rassegna dedicata al cortometraggio d’autore, il Noci Film Fest si è evoluto negli anni fino a diventare un appuntamento imperdibile per giovani registi, cineasti emergenti e tutti gli appassionati della settima arte. Grazie al campus Tagliacorto, poi, il festival è diventato un momento di interscambio, un crocevia di linguaggi visivi, idee e senso di comunità che si traduce in momenti di partecipazione, condivisione e confronto.Il programma 2025 promette una settimana ricca di eventi gratuiti: proiezioni di cortometraggi in concorso da tutto il mondo, incontri con gli autori, musica dal vivo e workshop formativi tenuti da professionisti del settore, il tutto immerso nella cornice della storica Villa Lenti e dei Laboratori Urbani G.lan. La dodicesima edizione è realizzata da Nocicinema APS, finanziata nell'ambito del programma SIAE e MiC “Per Chi Crea - Live e Promozione Nazionale e Internazionale” con i fondi dell'Otto per Mille della Chiesa Valdese e col sostegno della Regione Puglia, del Comune di Noci e dell'ASL Bari - C.S.M. Area 7.Oltre al concorso internazionale rivolto a cortometraggi d’autore, il Noci Film Fest trova il suo fulcro in TagliaCorto, un campus cinematografico che sfida la creatività e la velocità. Al campus sono ammesse squadre di giovani cineasti, provenienti da tutta Italia, che hanno solo 90 ore per scrivere, girare e montare un cortometraggio di 6 minuti. Il tema di TagliaCorto per questa edizione? L’identità, la memoria, la comunità: storie che parlano di Noci e della sua gente.Le prime 20 squadre iscritte al campus, composte da un massimo di 5 membri, potranno usufruire gratuitamente di un camping allestito per l’occasione. Durante i giorni di TagliaCorto, i partecipanti avranno accesso a workshop gratuiti, tra cui quello di montaggio con Julien Panzarasa, montatore dei film Napoli-New York e Palazzina Laf, e quello di sceneggiatura con il regista Antonio De Palo. I cortometraggi realizzati durante il campus saranno proiettati nella serata finale del 29 giugno. Il migliore otterrà il premio intestato a Tiziano Laera, assegnato dal pubblico, del valore di 1.000 euro.TagliaCorto non è solo una gara, ma un’esperienza immersiva che trasforma il paese in un set cinematografico a cielo aperto. Le troupe si muovono tra le stradine del centro storico, le masserie e le piazze, catturando l’essenza di Noci in ogni inquadratura. È un’occasione unica per scoprire la bellezza del territorio attraverso gli occhi dei giovani cineasti.Il campus è anche un’opportunità di crescita professionale: i partecipanti possono confrontarsi con esperti del settore, apprendere nuove tecniche e ampliare la propria rete di contatti.Per partecipare a TagliaCorto, è possibile scaricare il bando e compilare il form sul sito ufficiale del festival: www.nocicortinfestival.it. Le iscrizioni sono aperte.: info@nocicinema.it ; ufficiostampa@nocicinema.it: www.nocicortinfestival.it: @NociCinemafestival: @nocicinemafestival