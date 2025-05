Hormone Day: attivo al Policlinico Foggia uno Sportello telefonico presso la Struttura di Endocrinologia Universitaria

FOGGIA - In occasione dell’Hormone Day 2025, sarà attivo presso la Struttura Complessa di Endocrinologia Universitaria, diretta dalla Prof.ssa Olga Lamacchia, uno sportello telefonico dal 12 maggio 2025 al 17 maggio 2025 al numero 0881 733163 dalle ore 8.30 alle ore 13.30, dove i pazienti affetti da malattie endocrine potranno chiamare per informazioni riguardanti la prevenzione, la diagnosi, le cure ed i Servizi disponibili presso la Struttura di Endocrinologia Universitaria del Policlinico Foggia.L’obiettivo della Giornata degli Ormoni 2025 è di sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo vitale che gli ormoni svolgono nella salute. Gli ormoni sono fondamentali per una vita sana e orchestrano molte funzioni corporee. Quando i sistemi ormonali sono squilibrati o falliscono, possono svilupparsi obesità, diabete, disturbi della tiroide, cancro, infertilità e osteoporosi.Mentre alcune malattie endocrine hanno un’origine genetica o congenita, i disturbi ormonali possono in molti casi essere prevenuti attraverso uno stile di vita sano, comprese diete e attività fisica, e, in alcuni casi, integrando la dieta quotidiana con componenti benefici, come ad esempio iodio e vitamina D, o riducendo l'assorbimento di zuccheri e grassi nocivi La Struttura Complessa di Endocrinologia Universitaria del Policlinico Foggia eroga da anni prestazioni ambulatoriali di Endocrinologia e Diabetologia di primo livello, di alta specializzazione per Diabete gestazionale, Obesità, Oncologia Tiroidea, Patologia del Surrene, Patologia Ipofisaria, Disforia di genere e Tecnologie applicate al Diabete, Day Service e ricovero ordinario per le problematiche urgenti e complesse dei pazienti affetti da malattie endocrine.