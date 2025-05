'I Rischi della Commessa', a Bari la Convention nazionale sulla gestione delle commesse organizzata dal Sindacato P.I.N.

BARI - Il settore delle costruzioni è oggi attraversato da una trasformazione radicale, anche grazie alla spinta data dalla digitalizzazione, dalla transizione ecologica e dalla crescente complessità normativa. In questo contesto, la gestione delle commesse rappresenta una sfida cruciale per imprese, tecnici e amministratori.

Per rispondere a queste sfide, il Sindacato Partite Iva Nazionale (P.I.N. https://www.partiteivanazionali.it/ ) in collaborazione di PAKRED, azienda leader nella consulenza per il construction management, organizza la Convention "I Rischi della Commessa. Un confronto multidisciplinare sui nuovi modelli di governance e gestione del cantiere".