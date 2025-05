Ospedale di Ostuni, Tommaso Gioia: 'L'ASL Brindisi ha avviato l'iter burocratico per intitolare questo importante presidio ospedaliero alla memoria di Papa Francesco'

OSTUNI (BR) - "Oggi è un giorno davvero emozionante per me e per tutta la comunità pugliese. Dopo aver combattuto a lungo per valorizzare l 'Ospedale di Ostuni, sono felice di annunciare che l'ASL Brindisi ha avviato l'iter burocratico per intitolare questo importante presidio ospedaliero alla memoria di Papa Francesco. Ringrazio l'ottimo lavoro del Direttore Generale dell'Asl, Maurizio de Nuccio" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia. - "Oggi è un giorno davvero emozionante per me e per tutta la comunità pugliese. Dopo aver combattuto a lungo per valorizzare l 'Ospedale di Ostuni, sono felice di annunciare che l'ASL Brindisi ha avviato l'iter burocratico per intitolare questo importante presidio ospedaliero alla memoria di Papa Francesco. Ringrazio l'ottimo lavoro del Direttore Generale dell'Asl, Maurizio de Nuccio" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.





"Come consigliere per la sanità del presidente della Regione Puglia, ho sempre avuto a cuore il destino di questo ospedale. E non posso che essere grato al caro Papa Francesco, che sono certo proteggerà con ancora più forza l'ospedale di Ostuni, insieme a noi che ogni giorno ci impegniamo per migliorarne i servizi e la qualità delle cure. L'intitolazione a un leader spirituale di tale caratura morale e umanitaria come Papa Francesco rappresenta un vero e proprio simbolo di speranza e continuità per tutta la nostra regione. È un tributo non solo alla sua memoria, ma anche all'eredità di bontà, giustizia sociale e dedizione ai più fragili che ha lasciato in eredità. Sono davvero emozionato nel vedere questo desiderio che sta per concretizzarsi. Questo gesto locale riflette un sentimento globale di gratitudine e stima verso un Pontefice che ha saputo ispirare milioni di persone in tutto il mondo. Ora, con l'elezione di Papa Leone XIV, sono certo che l'ospedale di Ostuni continuerà ad essere un faro di luce e speranza per tutta la comunità. Forza Ostuni, forza Puglia" ha dichiarato ancora Tommaso Gioia.