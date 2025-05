Putignano, inizia il percorso di Onde Culturali APS

PUTIGNANO - “L’energia delle nostre onde deve ritornare in benefici culturali per il territorio”. Sono state queste le parole scelte dal presidente Luca Laurenzano per descrivere la missione della nuova Associazione di Promozione Sociale “Onde Culturali” presentata domenica scorsa, 18 maggio, nel Chiostro della Biblioteca Comunale di Putignano. Un appuntamento molto partecipato a cui ha preso parte anche il Vicesindaco Marco Certini unitamente ad altri membri dell’Amministrazione Comunale.A comporre il Consiglio Direttivo della nuova APS insieme al presidente Laurenzano sono Giacomo Petrosillo (vice presidente), Aurora Rezzi (segretaria), Nico Befanini (tesoriere), Debora Simone e Massimo D’Elia (consiglieri) che nel corso della serata di domenica ne hanno descritto la principale mission: organizzare attività in favore dei soci ed a beneficio dell’intera comunità sotto il profilo culturale e con una spiccata vocazione per il sociale.Tanti i sogni nel cassetto per un’associazione composta da giovani che si sono detti pronti a cavalcare un’onda nuova per generare valore sul territorio. Tra questi, l’idea di avviare un progetto teatrale – come ha spiegato la consigliera castellanese Debora Simone – che possa trasmettere alle nuove generazioni l’emozione del palco scenico e permetta agli attori di proseguire nel proprio impegno con esperienze nuove ed innovative: workshop, progetti, rassegne e spettacoli. Speriamo che Onde Culturali possa divenire uno spazio aperto anche a chi insieme a noi vorrà viaggiare sulle onde del teatro.Molti gli eventi in programma per “un luogo, un tempo, una struttura, realizzata per dare vita ai nostri sogni”, come i fondatori hanno descritto l’Associazione che, appena nata, ha organizzato la terza edizione di San Martino a fine novembre 2024 attirando a Putignano circa 10mila persone.Nel corso della serata sono stati annunciati anche i prossimi eventi: il primo giugno la festa del quartiere Villa Primo Maggio (organizzata da alcuni residenti ed a cui l’associazione sta contribuendo con il proprio supporto), sempre a giugno una city escape in collaborazione con le Operatrici Volontarie del Servizio Civile del Museo Civico “Romanazzi-Carducci”, a luglio un evento di approfondimento sulla situazione Israelo-Palestinese.L’inizio di un programma che sarà certamente arricchito con eventi ed iniziative di diverso genere: incontri culturali, spettacoli, esperienze e grandi manifestazioni. Primo fra tutti, San Martino a novembre 2025.La serata di domenica è stata l’occasione per inaugurare la campagna di tesseramento soci, che per Onde Culturali è cominciata con le prime 40 tessere.“Onde Culturali ha scelto come simbolo l’Onda del Cippone, emblema delle propaggini. Un ramo che abbiamo scelto per il legame di molti di noi con questa città ed anche per il suo splendido significato. Il Cippone è il ramo da cui sono iniziati più di 600 anni di Carnevale per Putignano: una vera e propria cultura che, da contadina, si è trasformata nel carnevale odierno. Con il nostro “Cippone”, innesto di vite nuova, iniziamo come associazione un nuovo cammino, con la nostra onda. Grazie ai miei compagni di viaggio: Giacomo, Aurora, Nico, Debora e Massimo con un pensiero speciale a Mariano Di Venere, che ci ha accompagnato per i primi mesi di vita dell’associazione. Grazie per aver creato insieme questa nuova realtà.Grazie a SIRIO e LAVVOCATO per averci allietati con la loro musica, grazie a Casa dei Salumi e Formaggi, Cantine Colavecchio e Il Piacere della pasta fresca per averci sostenuto ancora una volta offrendo un buffet.Grazie alla famiglia Impedovo – Ginestra che, credendo per prima in questo progetto, sta ospitando la nostra sede in un proprio locale.Grazie infine a tutti coloro che hanno deciso di tesserarsi ad Onde Culturali APS. Tanti progetti hanno bisogno di qualcuno con cui condividerli e da cui essere supportati” ha dichiarato il presidente Luca Laurenzano.Iscriversi ad Onde Culturali APS è ancora possibile scrivendo a info@ondeculturali.it compilando il modulo di iscrizione. Per sostenere l’associazione, inoltre, è anche possibile devolvere il 5x1000 indicando il Codice Fiscale 91148710725 nella propria dichiarazione dei redditi.