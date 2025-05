Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria in scena a Ostuni con Cyrano de Bergerac

L’ultima produzione Liceinscena del Liceo De Sanctis Galilei in replica ad Ostuni lunedì 19 maggio alle ore 16:00 per partecipare al Concorso Internazionale di Teatro Scuola "Tiziana Semerano"





Il Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria torna protagonista nel panorama nazionale del teatro scolastico con la sua produzione Cyrano de Bergerac, selezionata per partecipare alla IV edizione del Concorso Internazionale di Teatro Scuola "Tiziana Semerano". Il prestigioso festival, in programma dal 19 al 24 maggio 2025 nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro di Santa Maria d’Agnano a Ostuni, accoglie spettacoli, laboratori e incontri con studenti da tutta Italia e dall’estero, con l’obiettivo di valorizzare il teatro come esperienza educativa e culturale.





Dopo il debutto al Festival Chièdiscena di Gioia del Colle, lo spettacolo del liceo manduriano, diretto dalla Prof.ssa Ilaria Marzo nell’ambito del Progetto Liceinscena, andrà in replica lunedì 19 maggio alle ore 16:00, in concorso ufficiale, rappresentando non solo l’Istituto, ma l’intero territorio nell’importante rassegna che, giunta alla sua terza edizione, unisce arte, formazione e dialogo interculturale.





Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand è un classico intramontabile, che la compagnia Liceinscena ha saputo reinterpretare con originalità e intensità. Un inno alla bellezza, alla libertà, al potere salvifico delle parole e dell’amore. Attraverso duelli, versi e scene corali di forte impatto scenico ed emotivo, la vicenda del celebre spadaccino-poeta si fa specchio delle fragilità e delle passioni umane, e restituisce al pubblico tutta la forza del teatro.





Numerosi i ragazzi coinvolti, in qualità di attori, scenografi, danzatori, tecnici audio e assistenti alla regia. Questi gli attori: Gabriele Dimaggio (Cyrano), Sara Lombardi (Roxanne), Salvatore De Pascalis (Christian), Giulia D’Elia (Ragueneau), Maria Chiara Tripaldi (Lisa), Tiziano Scarciglia (Conte de Guiche), Olga Pantaleoni (Valvert, Crebioules, Cadetto), Roberta Desantis (Lignière), Iris Barbuzzi (Montfleury, pasticciere, cadetto, cantante), Felicita Maiorano (governante, danzatrice), Luisanna Perrucci (Conte di Brissaille, pasticciere), Letizia Dimitri (Conte Cuigy, pasticciere, danzatrice), Kiara Prudenzano (pasticciere), Mariapia Pichierri (Madame Chavigny, poeta straccione, cadetto), Silvia D’Amicis (Madame Jodelet, poeta straccione, cadetto, Suora Marta). Completano la squadra i quattro scenografi: Michele Angelo Carrozzo, Francesca Zaccaria, Agnese Stano, Paola Gigli. Alla regia è affiancata una squadra di assistenti: Alice Attanasio, Gregorio Massafra, Marco Strabone, Carmen Vecchio, Michele Angelo Carrozzo.

Alla Direzione audio: Francesca Ciccarese. A confermare l’eccellenza del Progetto Liceinscena, da anni fiore all’occhiello dell’offerta formativa del Liceo, è proprio la coesione e la competenza di questo gruppo di lavoro.





"Siamo molto orgogliosi di questa nuova tappa – dichiara la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie – Partecipare a un concorso internazionale con una produzione teatrale interamente realizzata da studenti è il segno tangibile del valore educativo del nostro progetto Liceinscena. Il teatro è per noi uno strumento potente di crescita, espressione, coesione. Ringrazio i ragazzi e la Prof. per il lavoro straordinario".





In attesa della replica di venerdì 30 maggio a Manduria in collaborazione con l’Associazione Plinio il Vecchio, la tappa ostunese del Cyrano rappresenta un altro importante riconoscimento per il progetto teatrale del Liceo. Un’occasione per portare in scena il talento e la passione dei giovani, confermando ancora una volta il De Sanctis-Galilei come realtà scolastica capace di coniugare cultura, innovazione e formazione.