Data center IA, Amati: 'Localizzazione in Puglia è notizia meravigliosa. Noi adatti per energia e acqua. Spero in proprietà pubblico-privato'

"È meravigliosa la notizia sull’eventuale localizzazione in Puglia di un data center per l’Intelligenza Artificiale. Siamo una regione adatta per corrispondere alle grandi necessità energetiche e idriche, così da garantire il funzionamento di questa grande macchina. Sul versante energetico, infatti, abbiamo notevoli capacità aggiuntive da fonti rinnovabili, alla condizione che non si continui a ostacolare in modo insensato la realizzazione delle infrastrutture, e potremmo indirizzare alla causa notevoli risorse idriche dall’affinamento dei reflui, che purtroppo disperdiamo in mare o nel sottosuolo. Insomma, si potrebbe attivare un percorso di grazia dalla disgrazia dell’assenza d’acqua e dei corpi idrici (tranne il mare) per scaricare i reflui" si legge in una nota stampa a cura del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.