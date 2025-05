Il segreto meglio custodito della longevità svizzera

Il Metodo Copeta, tra banche e biohacking



La Puglia non è solo mare e cucina, ma anche Terra di centenari: a Sant’Agata di Puglia (Fg) 15 ultracentenari su 1 800 abitanti attirano l’attenzione dei gerontologi . Percio Relysian ha siglato il progetto BlueX “Mediterranean longevity meets Swiss innovation.”



Relysian ha “trapiantato oltre le Alpi” questi principi mediterranei, dieta vegetale, olio EVO ad alti polifenoli, convivialità, fusi però con tecnologie svizzere di monitoraggio continuo e protocolli di blood-tuning.

Radici pugliesi | Innovazione svizzera 🥗 Nutrizione Mediterranea Olio EVO, verdure locali, cereali integrali

Dieta ispirata alla tradizione contadina pugliese

Menù personalizzati su base epigenetica 🚶‍♂️ Movimento Funzionale Camminate tra ulivi e muretti a secco

Attività agricole tradizionali (es. raccolta, semina)

AI-training & wearable analytics per monitoraggio e ottimizzazione 🌙 Sonno Rigenerativo Ritmi circadiani naturali dei borghi rurali

Tracciamento HRV (Heart Rate Variability)

Terapie naturali: Red Light Therapy & NIR (Near Infrared Radiation) 🧘‍♀️ Gestione dello Stress Vita comunitaria, socialità nelle piazze

Pratiche di mindfulness

Tecnologie di neurofeedback ✅ Obiettivo: Longevità attiva, benessere integrale e rigenerazione psico-fisica, unendo sapienza contadina pugliese e ricerca biotecnologica svizzera

Remote longevity: da Zurigo a Dubai

Grazie a dashboard biometriche e coaching digitale, il team Relysian segue i suoi membri a New York, Londra o Singapore in tempo reale, adattando i protocolli con la stessa precisione di un mercato finanziario 24/7 .



Accesso selettivo

Come per un conto “private banking”, l’ingresso è su invito: pochissimi posti, lista di attesa e piena riservatezza. Per candidarsi basta un click, ma serve la volontà di investire su mesi di test, allenamenti e coaching, non su soluzioni lampo.



“We Take Challenges Others Consider Impossible” tradotto in Italiano “



Affrontiamo le sfide che gli altri considerano impossibili”



Dr. Carlo Copeta



Contatto

Relysian Personal Training Zurich – Human Optimization Center



Bleicherweg 62, 8002 Zurich



Relysian Personal Training Zurich – Human Optimization Center

Bleicherweg 62, 8002 Zurich

info@relysian.ch | +41 76 214 00 62





Dal “segreto bancario” alle chiavi genetiche del benessere: se le casseforti di Zurigo custodiscono capitali di tutto il mondo dal 1934 , il centro Relysian di Bleicherweg 62 mette al sicuro qualcos’altro: i dati biologici ultra-riservati di appena 88 clienti l’anno, analizzati e cifrati con la stessa cura con cui le banche proteggono i loro conti.Nel cuore del distretto finanziario, lo stesso indirizzo dei piu important istituti finanziari mondiali, il Dott. Carlo Copeta ha creato un “santuario high-tech” in cui biotecnolgie, neuroscienze e medicina funzionale si integrano per rallentare l’orologio biologico . Ogni parametro viene tracciato e ottimizzato da algoritmi proprietari che restano “top secret”, proprio come i leggendari caveau elvetici.Il Dr. Copeta è stato scelto come keynote al Luxury Business Day Zürich 2025 per parlare di fitness e longevità davanti a top manager internazionali.