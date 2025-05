“Il Sole Dentro”: Albano Carrisi presenta il suo libro a Trani

TRANI - L’è lieta di annunciare la, che si terràpresso il ristorante “”, in via Statuti Marittimi (fronte porto), a

A raccontare in prima persona la genesi e il significato del volume sarà proprio Albano Carrisi, in un dialogo intimo e coinvolgente con il giornalista e autore Kevin Dellino. L’incontro rappresenterà un’occasione preziosa per scoprire lati inediti della vita, della sensibilità e del percorso umano e artistico di uno dei volti più amati della musica italiana.

La serata si svolgerà in una cornice unica e suggestiva, affacciata sul mare, e si propone come momento di riflessione, emozione e condivisione, nel segno della cultura e della narrazione autentica.

L’organizzazione invita testate giornalistiche, troupe televisive e rappresentanze dei media a partecipare, con possibilità di realizzare interviste, servizi e riprese. Per motivi organizzativi, è gradita conferma di partecipazione, così da riservare gli spazi necessari.

Contatti per informazioni e accrediti:

📧 formevarie2016@gmail.com

📞 3450720314

Un’occasione da non perdere per ascoltare dal vivo “il sole dentro” di Albano.