Serie C, Play Out Girone C: Foggia e Messina pareggiano 0-0 al "San Filippo" nell’andata

Finisce a reti inviolate la sfida d’andata dei Play Out del Girone C di Serie C tra Messina e Foggia, disputata allo stadio “San Filippo”. Un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno, ma che sorride ai pugliesi grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare.

La partita si apre con un’occasione per il Foggia al 5’: Gala, sugli sviluppi di un cross, colpisce di testa ma non riesce a schiacciare verso la porta. All’11’ è Tascone a provarci con un destro da fuori, ma il tiro termina lontano dallo specchio. Il Messina si rende pericoloso al 22’ con una punizione calciata da Tordini, che sfiora il palo. Al 34’ i dauni vanno vicini al vantaggio con Salines, che non inquadra di poco la porta siciliana.

Nella ripresa il copione non cambia, con entrambe le squadre che cercano il gol ma senza successo. All’11’ ancora Tordini ha una buona chance per il Messina, ma non riesce a concretizzarla. Al 17’ è Sarr, per il Foggia, a sciupare una clamorosa occasione da posizione favorevole. I padroni di casa si rifanno vivi al 24’ con Dell’Aquila, la cui conclusione finisce di poco a lato. Al 33’ è Luciani a sfiorare il vantaggio per i giallorossi, ma il risultato resta fermo sullo 0-0.

Il ritorno è in programma sabato 17 maggio alle ore 15 allo stadio “Zaccheria” di Foggia. Alla squadra di Gentile basterà un altro pareggio per ottenere la salvezza, grazie al 17° posto conquistato nella regular season con 31 punti. Il Messina, invece, dovrà obbligatoriamente vincere per evitare la retrocessione in Serie D, dopo aver chiuso al 18° posto con 25 punti.