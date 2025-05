Incidente stradale tra Adelfia e Loseto: un ferito

BARI - Un'auto è finita di traverso lungo la strada che collega Adelfia a Loseto, nel Barese, a causa del manto stradale reso viscido dal maltempo che ha interessato la zona nella giornata di ieri.

L'incidente si è verificato nelle scorse ore e ha causato il ferimento di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Le condizioni della persona ferita non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti. Le autorità invitano alla massima prudenza alla guida, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche avverse.