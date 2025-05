TEDx Polignano a Mare: la prima edizione il 7 giugno 2025 dedicata al cambiamento

POLIGNANO A MARE - Sabato 7 giugno 2025, nella suggestiva cornice del Teatro Vignola, si terrà la prima edizione di TEDx Polignano a Mare, evento indipendente organizzato su licenza TED. Il tema scelto per questa edizione è “Muoversi attraverso il cambiamento”, riflettendo sull’epoca di trasformazioni rapide che stiamo vivendo in ambiti quali lavoro, tecnologia, relazioni, identità e cultura.

L’iniziativa vuole offrire uno spazio di confronto multidisciplinare, dove esperti provenienti da vari settori – psicologia, imprenditoria, arte, comunicazione ed educazione – si incontreranno per esplorare il cambiamento come forza di trasformazione personale e collettiva.

Durante la mattinata, sul palco del Teatro Vignola si alterneranno nove speaker con talk ispirazionali in puro stile TED. Il pomeriggio sarà dedicato a laboratori, attività culturali e momenti esperienziali diffusi nel borgo di Polignano a Mare, coinvolgendo attivamente sia i relatori sia il pubblico, con l’obiettivo di radicare l’evento nel territorio e stimolare un dialogo partecipato.

Gli speaker confermati per questa prima edizione sono: Angela Curri (attrice), Irene Forti (coach e psicologa), Gianluca Fratellini (animatore 3D premio Oscar), Raffaella Garritano (divulgatrice culturale), Flavia Giordano (autrice e food-writer), Clementina Makula (fondatrice di Clemi’s Market), Andrea Mercuri (fondatore Edicola Erno), Norma Rossetti (fondatrice MySecretCase) e Jordi Urbea (Senior VP Ogilvy Spain & CEO Ogilvy Barcellona).

Gli organizzatori Elena Scurti e Danilo David Faccitondo spiegano: “TEDx Polignano a Mare nasce dal desiderio di portare idee che meritano di essere condivise in un contesto autentico, accogliente e ispirante. Crediamo fortemente che il cambiamento, se vissuto consapevolmente, possa essere una leva di crescita per ciascuno e per la collettività.”

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Polignano a Mare e il sostegno della Regione Puglia, tramite Puglia Promozione e Puglia Culture. Main Partner è l’Università LUM Giuseppe Degennaro di Bari, mentre tra i partner culturali figurano la Fondazione Pino Pascali e il Libro Possibile Festival.