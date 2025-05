Incidente sulla SP 231 tra Ruvo e Terlizzi: auto si ribalta, intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

RUVO DI PUGLIA - Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 11 maggio 2025, nel tardo pomeriggio sulla Strada Provinciale 231, nel tratto compreso tra Ruvo di Puglia e Terlizzi. Due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro, e uno di essi, una vettura di piccole dimensioni, si è ribaltata finendo al centro della carreggiata.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'area e liberare il conducente rimasto incastrato nell'abitacolo. I sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi sul luogo dell’incidente e trasportato almeno una persona ferita in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni, ma non sembrano in pericolo di vita.

Il traffico ha subito forti rallentamenti in entrambe le direzioni, con code e disagi per gli automobilisti in transito. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.