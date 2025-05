Incidente sulla strada tra Santeramo in Colle e Laterza: Fiat Panda si ribalta, diversi feriti

SANTERAMO IN COLLE - Nella mattinata di oggi si è verificato un grave incidente stradale sulla strada che collega Santeramo in Colle a Laterza, nei pressi dello svincolo per Matera. Coinvolte nello scontro due autovetture: una Renault e una Fiat Panda.Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. La Fiat Panda, a seguito dell’urto, ha perso l’assetto e si è ribaltata più volte, finendo fuori dalla carreggiata. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse ambulanze e gli agenti della polizia locale per prestare soccorso ai feriti e effettuare i rilievi del caso.Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note, ma si segnala che alcuni occupanti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il traffico ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.