Il presidente Emiliano all’Europakonzert dei Berliner Philharmoniker al Petruzzelli: “La Puglia riconosciuta capitale culturale”

“La cosa più importante di oggi è che una delle più importanti orchestre del mondo sceglie la Puglia e questo luogo così prestigioso e simbolico per celebrare la data della sua fondazione. Evidentemente la nostra reputazione, anche sotto l'aspetto culturale e musicale, ha valicato le Alpi ed è arrivata fino a Berlino”. Con queste parole il presidente della Regione Puglia,, ha commentato con orgoglio la presenza deialdi Bari, in occasione dell’, tenutosi il

Il concerto, diretto dal celebre maestro Riccardo Muti, celebra ogni anno l’anniversario della fondazione dell’orchestra tedesca, risalente a 143 anni fa, in una località culturalmente significativa d’Europa. La scelta di Bari per questa edizione rappresenta un grande riconoscimento per la città e l’intera regione.

Durante il suo intervento, l’ambasciatore tedesco in Italia Hans-Dieter Lucas ha sottolineato il valore simbolico dell’evento: “Esibendosi il 1° maggio di ogni anno in una diversa località di rilievo per la cultura europea, i Berliner Philharmoniker trasmettono anche un messaggio importante: la musica può e deve dare un contributo alla convivenza pacifica e all’unità dell’Europa”.

Al termine del concerto, il presidente Emiliano ha consegnato il sigillo d’oro di San Nicola – massimo riconoscimento della Regione – al maestro Muti, all’ambasciatore Lucas e alla general manager dell’orchestra, Andrea Zietzschmann.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali: la Segretaria di Stato per la Cultura di Berlino Sarah Wedl-Wilson, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il sindaco di Bari Vito Leccese, il prefetto Francesco Russo e il questore Massimo Gambino. Un'occasione che ha ribadito ancora una volta il ruolo di Bari e della Puglia come poli culturali di respiro internazionale.