Internazionali di Roma: Jannik Sinner si qualifica agli ottavi, Paolini supera Ostapenko

janniksin Ig

La cronaca del match

ROMA – Ottimo ritorno in campo per, che oggi ha conquistato il passaggio agli ottavi di finale degli. Il tennista altoatesino ha superato con un netto 6-4, 6-2 il 24enne olandesein poco più di un'ora e mezza di gioco. Con questa vittoria, il numero 1 del mondo si prepara a sfidaredomani per un posto nei quarti di finale.

Il primo set è stato caratterizzato da un inizio altalenante per Sinner, che, dopo un buon inizio con un doppio break di vantaggio, ha visto De Jong rispondere e raggiungere il 4-4. Nonostante il calo di concentrazione, l'azzurro ha saputo reagire prontamente, ristabilendo il dominio e chiudendo il parziale con un break decisivo, dopo 50 minuti di gioco.

Nel secondo set, Sinner ha preso il controllo della partita fin dai primi scambi, con un break al terzo gioco che ha indirizzato definitivamente l'incontro a suo favore. De Jong ha accusato un problema al polso destro, a seguito di una caduta, e non è riuscito a contrastare la forza di Sinner, che ha chiuso il match senza difficoltà, vincendo gli ultimi tre game.

Sinner: "Oggi partita strana. Con Cerundolo dovrò alzare il livello"

Al termine dell’incontro, Sinner ha commentato con sincerità: "Oggi era una partita strana. Non sono partito bene, c'è stato un calo di attenzione e in un attimo mi sono ritrovato 4-4. Ci può stare, ma poi mi sono rimesso lì, cercando di alzare l'intensità. Mi dispiace per De Jong perché è un bravo ragazzo, ma nella prossima partita dobbiamo alzare il livello, servirà una mentalità migliore".

Paolini conquista gli ottavi, Berrettini in campo stasera

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini ha fatto la sua parte, superando la lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 7-5, 6-2 in un'ora e 44 minuti di gioco. Paolini ha dimostrato grinta e determinazione, centrando una vittoria importante contro una delle avversarie più forti.

Nel frattempo, Matteo Berrettini è atteso stasera dal match contro il norvegese Casper Ruud, in una sfida che promette spettacolo.

Gli appassionati di tennis sono pronti a seguire con entusiasmo i prossimi appuntamenti, che si preannunciano ricchi di emozioni in vista dei quarti di finale degli Internazionali di Roma.