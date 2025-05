Sudtirol-Bari: ultima chiamata playoff per il Galletto

Ssc Bari fb





Essa, dopo l'1-0 di Cosenza del 1 maggio e per il 3-1 subìto dal Cittadella al Tombolato nella serata di venerdì 9 maggio 2025, non ha nascosto la propria delusione per l'andamento negativo di fine campionato registrato dagli uomini di Longo. In caso contrario, una sconfitta o un pareggio confermeranno l'opinione diffusa tra i tifosi biancorossi, secondo la quale la salvezza anticipata era l'obiettivo principale al quale la squadra e la dirigenza del Bari miravano sin dall'inizio della Serie B 2024-2025.

- Battere il Sudtirol e sperare nella sconfitta del Cesena a Modena. E' con questa combinazione di risultati che, a partire dalle 20.30 di martedì 13 maggio 2025 al Druso di Bolzano, il Bari cercherà di riacciuffare l'ottava posto quale ultima posizione utile per accedere ai playoff. Contro la compagine altoatesina, che ha acquisito la matematica salvezza anche per merito dell'esperienza del suo allenatore Fabrizio Castori, nel recupero della 34esima giornata, rinviata il 21 aprile per la morte di Papa Francesco, il Bari dovrà vincere anche per lanciare un segnale di ripresa alla tifoseria biancorossa.