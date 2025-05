Olly: ripartito il “Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour”. Tutto esaurito per le date nei club, cresce l’attesa per i palazzetti e “La Grande Festa” a San Siro

TORINO – È ripartito ieri da Venaria Reale (TO) il, nuova tranche di concerti di, reduce dalla vittoria al 75° Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia (certificato disco di platino). Dopo il trionfo delle 14 date invernali, tutte sold out, il tour nei club torna con, confermando il momento d’oro dell’artista ligure.

Il live-show è prodotto da Magellano Concerti, e si presenta come un viaggio musicale e visivo attraverso il percorso di Olly, dai primi successi al recente e acclamato album Tutta Vita, già certificato doppio disco di platino.

Il tour nei club: un viaggio emozionale

Olly ha debuttato nuovamente al Teatro Concordia di Venaria Reale, dove si esibirà anche stasera prima di raggiungere Bologna (Estragon, 7 e 8 maggio), Roma (Atlantico, 13 maggio), Molfetta (Eremo Club, 16 maggio), Firenze (Teatro Cartiere Carrara, 19 maggio) e Padova (Gran Teatro Geox, 22 maggio). Ogni tappa è già sold out.

Il concerto, energico e profondamente emotivo, si apre con È festa e attraversa successi come L’anima balla, Polvere, Scarabocchi, Una vita e Balorda nostalgia. La scaletta mescola elettronica, folk e momenti acustici, tra visual creati a mano dall’artista e un allestimento scenico essenziale ma coinvolgente. Immancabile Menomale che c’è il mare, introdotta da Il pescatore di De André, omaggio alla sua Genova.

Il salto nei palazzetti: “Tutta Vita Tour 2025-2026”

Dopo i club, Olly si prepara a conquistare i principali palazzetti italiani con il Tutta Vita Tour 2025-2026. Già 17 date risultano completamente esaurite, e restano disponibili solo pochi biglietti per Pesaro (13 marzo) e Roma (25 marzo) 2026. La tournée partirà il 4 e 5 ottobre dallo Stadium di Genova, toccando Bologna, Milano, Roma, Napoli, Firenze, Torino, Bari, Eboli e Jesolo.

“La Grande Festa” a San Siro: due date evento sold out

Per celebrare un anno straordinario, Olly ha annunciato “La Grande Festa”: due eventi unici all’Ippodromo Snai San Siro di Milano, il 2 e 4 settembre 2025. I 34.000 biglietti per ogni data sono andati esauriti in tempi record. Uno spettacolo destinato a entrare nella storia della nuova scena pop italiana.

Un anno irripetibile

Il 2025 segna l’ascesa definitiva di Olly. Il suo secondo album Tutta Vita ha dominato le classifiche FIMI/Gfk, con hit entrate stabilmente nelle top 20 radio e streaming. Balorda Nostalgia ha occupato per 9 settimane la vetta della classifica FIMI, entrando anche nella Top 50 Globale di Spotify e nella Billboard Global 200.

Con 21 prime posizioni FIMI in sei mesi, Olly ha stabilito un record imbattuto da oltre un decennio nel panorama musicale italiano.

🎫 Ultimi biglietti disponibili per Pesaro e Roma su:

👉 https://www.magellanoconcerti.it

🗓 Date chiave:

Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour 2025 (Club - Tutto Sold Out)

4-5 maggio | VENARIA REALE

7-8 maggio | BOLOGNA

13 maggio | ROMA

16 maggio | MOLFETTA

19 maggio | FIRENZE

22 maggio | PADOVA

La Grande Festa – Milano (SOLD OUT)

2 settembre 2025

4 settembre 2025

Tutta Vita Tour 2025–2026 (Palazzetti)

Dal 4 ottobre 2025 al 30 marzo 2026

SOLD OUT tutte le date tranne Pesaro (13/03) e Roma (25/03)

Vuoi anche una versione ridotta per social o comunicato stampa?