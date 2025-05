Serie A, Lecce: Nicola Sansone reintegrato in rosa dopo l’infortunio di Gaby Jean

FRANCESCO LOIACONO – Rientro a sorpresa in casa Lecce: l’attaccanteè stato ufficialmente reintegrato nella rosa dei salentini in vista delle ultime, decisive partite del campionato di Serie A. A fare spazio al fantasista classe 1991 è stato il difensore francese, la cui stagione si è chiusa in anticipo a causa della

La decisione è stata presa dal tecnico Marco Giampaolo, che ha scelto di puntare nuovamente su Sansone, rimasto fuori lista da gennaio per fare spazio ai nuovi acquisti durante la sessione invernale di mercato. Fino a quel momento, Sansone aveva collezionato 5 presenze in campionato con la maglia giallorossa.

Ora, con l’opportunità di tornare protagonista, l’ex Bologna potrebbe sedere in panchina già domenica 11 maggio alle ore 15, in occasione della delicata sfida in trasferta contro il Verona allo stadio Bentegodi. Potrebbe anche scendere in campo nel secondo tempo, a seconda delle necessità tattiche.

Nicola Sansone porta con sé una lunga esperienza tra Serie A e calcio internazionale. In carriera ha militato tra le altre in Bologna, Villarreal, Sassuolo, Parma e Crotone, oltre a essersi formato nelle giovanili del Bayern Monaco. A livello di Nazionale, vanta 3 presenze con l’Italia maggiore, 8 con l’Under 21 e 1 con l’Under 20.

Il Lecce, che lotta per la salvezza, dovrà vincere o almeno pareggiare a Verona per fare un passo importante verso la permanenza nella massima serie. L’esperienza di Sansone potrebbe rivelarsi un’arma in più nel momento cruciale della stagione.