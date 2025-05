Internazionali d’Italia: Berrettini vola al terzo turno, fuori Gigante. Paolini agli ottavi, sorpresa Swiatek eliminata

matberrettini Ig

FRANCESCO LOIACONO - Giornata intensa agli Internazionali d’Italia di Roma, dove non sono mancati colpi di scena sia nel tabellone maschile che in quello femminile.

Nel secondo turno del torneo maschile, Matteo Berrettini regala una gioia al pubblico di casa superando il britannico Jacob Fearnley con il punteggio di 6-4 7-6, conquistando così l’accesso al terzo turno. Fuori invece l’altro italiano Matteo Gigante, battuto dal giovane ceco Jakub Mensik per 7-6 7-5, al termine di un match equilibrato.

Tra gli altri incontri, spicca la vittoria a sorpresa dell’ungherese Fabian Marozsan che elimina il russo Andrey Rublev in tre set (7-5 4-6 6-3). Prosegue senza intoppi il cammino dell’americano Tommy Paul, che regola lo spagnolo Roberto Bautista Agut con un netto 6-1 6-4. Successi anche per il ceco Tomas Machac, vittorioso 6-4 6-4 sull’americano Learner Tien, e per il norvegese Casper Ruud, che ha avuto la meglio sul kazako Andrej Bublik in tre set: 6-4 4-6 6-3.

Nel tabellone femminile, brillante prestazione dell’azzurra Jasmine Paolini che supera la tunisina Ons Jabeur con un solido 6-4 6-3 e si qualifica per gli ottavi di finale. Tra le protagoniste del giorno anche l’ucraina Elina Svitolina, che ha piegato l’americana Hailey Baptiste con il punteggio di 6-4 3-6 6-4.

Sorpresa nel match clou della giornata: la numero uno polacca Iga Swiatek è stata eliminata dall’americana Danielle Collins, che si è imposta 6-1 7-5. In una sfida tutta a stelle e strisce, Peyton Stearns ha avuto la meglio su Madison Keys dopo una battaglia di tre set (2-6 6-2 7-6). Avanza anche la russa Diana Shnaider, che ha superato 6-3 6-3 la romena Jaqueline Cristian.

Gli Internazionali d’Italia si confermano un torneo ricco di emozioni e sorprese, con molti big già fuori e nuove protagoniste pronte a farsi strada.