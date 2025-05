Serie C, girone C: Romano torna a disposizione del Cerignola per i Playoff

Buone notizie per il Cerignola in vista dei Playoff di Serie C. Il difensore Raffaele Romano è di nuovo disponibile dopo l'infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane. Il suo rientro è previsto per la gara d'andata del secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff, in programma domenica 18 maggio.

Romano, classe 2003, ha collezionato 17 presenze in stagione con la maglia del Cerignola, dimostrandosi una pedina preziosa per la retroguardia allenata da Giuseppe Raffaele. Cresciuto nelle giovanili di club importanti come Roma, Perugia e Frosinone, ha militato anche nel Vigor Perconti e nel Monterosi Under 19 prima di approdare in Puglia.

Il ritorno in campo del difensore rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare la linea difensiva degli ofantini, attesi da un impegno cruciale. L’avversario del Cerignola sarà determinato dal sorteggio in programma giovedì 15 maggio. La gara di ritorno si disputerà mercoledì 21 maggio.

In palio c’è l’accesso alle semifinali dei Playoff per la promozione in Serie B, che si giocheranno con formula di andata e ritorno: domenica 25 e mercoledì 28 maggio. Il Cerignola punta a confermarsi tra le protagoniste di questa fase finale, e il rientro di Romano potrebbe rivelarsi decisivo.