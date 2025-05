Internazionali d’Italia: Sonego eliminato al primo turno, avanti Cocciaretto. Out Errani e Urgesi

Non inizia nel migliore dei modi il cammino degli italiani agli Internazionali d’Italia di Roma. Lorenzo Sonego saluta il torneo al primo turno, sconfitto nettamente dall’argentino Roman Andres Burruchaga con il punteggio di 6-2 6-3. Una prestazione sottotono per il torinese, che non è mai riuscito a entrare realmente in partita.

Tra gli altri match del tabellone maschile, il serbo Dusan Lajovic ha superato il giapponese Yoshihito Nishioka per 7-5 6-1, mentre il ceco Vit Kopriva ha eliminato il francese Quentin Halys con un doppio 6-4 6-3. Successo in rimonta per l’olandese Tallon Griekspoor, che ha avuto la meglio su Miomir Kecmanovic 4-6 6-3 6-0. Vittoria sofferta per Carlos Taberner, che ha battuto l’americano Aleksandar Kovacevic 6-3 1-6 7-5. L’argentino Camilo Ugo Carabelli, infine, ha eliminato Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-3.

Nel tabellone femminile, sorrisi per l’Italia grazie a Elisabetta Cocciaretto, che si qualifica al secondo turno superando la russa Elina Avanesyan con il punteggio di 6-2 4-6 6-1. Niente da fare invece per Federica Urgesi, eliminata dalla canadese Bianca Andreescu 6-0 6-3, e per Sara Errani, sconfitta in due set (6-2 6-2) dalla giapponese Naomi Osaka, apparsa in grande forma.

Negli altri incontri, l’americana Caroline Dolehide ha prevalso in tre set sull’australiana Olivia Gadecki (7-6 5-7 6-2), mentre la francese Varvara Gracheva ha superato la croata Ajla Tomljanovic con un convincente 6-3 6-4.

I riflettori ora si spostano sui big in campo dal secondo turno, ma l’Italia perde già alcuni protagonisti nella prima giornata di gare.