Serie C, girone C: Foggia deferito al Tribunale Federale, rischio penalizzazione nella prossima stagione

- Nuova grana per il Foggia Calcio. La Procura Federale ha deferito la società rossonera al Tribunale Federale Nazionale (TFN) per il mancato pagamento, entro i termini previsti, degli stipendi di febbraio ai calciatori e ai tesserati, oltre al versamento dell’Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera. Il termine per adempiere a questi obblighi era fissato al 16 aprile, ma la società non ha rispettato le scadenze.

Il provvedimento arriva dopo i controlli effettuati dalla Covisoc, e potrebbe costare caro al club pugliese. Il Foggia, infatti, rischia una penalizzazione di almeno 4 punti in classifica, che però – come da regolamento – sarà scontata nella stagione sportiva 2024/2025, non andando quindi a incidere sull’attuale corsa salvezza.

Stesso destino per il Messina, anche esso deferito per analoghe violazioni amministrative. I due club si affronteranno proprio nei playout per evitare la retrocessione in Serie D. L’andata è in programma sabato 10 maggio alle ore 15 allo stadio “San Filippo” di Messina, mentre il ritorno si disputerà una settimana dopo, sabato 17 maggio sempre alle 15, allo stadio “Zaccheria” di Foggia.

In campo si gioca la permanenza in Serie C, ma fuori dal rettangolo verde incombono le ombre di sanzioni pesanti che potrebbero condizionare il futuro di entrambe le squadre.